Bakan Göktaş’tan fon iddiasına tepki: Özlale, o bilgilere nasıl ulaştı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, fon soruşturması kapsamında Yeni Parti Milletvekili Ümit Özlale’nin ailesine yönelik asılsız iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Büyük iftiralara maruz kaldıklarını belirten Bakan Göktaş şunları söyledi:

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‘Bu bilgiye nasıl bu kadar hızlı ulaştınız?’ diye soruyorlar. Her türlü hazırlığımı yaptım. SPK’yı, TMSF’yi, Borsa İstanbul’u aradım. ‘Hasan Özdemir adı altında başka işlem yapan varsa bana bilgisini verir misiniz?’ dedim. ‘Veremeyiz’ dediler. ‘Bunlar bir şey hazırlıyor, bir iki saat sonra beni itibarsızlaştırmaya çalışacaklar’ dedim. Yine de bilgiyi veremediler. Ancak babamın T.C. kimlik numarası üzerinden böyle bir işlemde bulunmadığını teyit edebildim. Saat 15.05’te Ümit Özlale, bir dosya numarası paylaşarak bunun babama ait olduğu iftirasını attı. Doğrudan beni ve babamı hedef aldı. Ben ancak onun verdiği dosya numarası üzerinden MKK’ya ulaşıp sınırlı bilgi alabildim. Ümit Özlale’nin elinde olan bilgi ve belgeler bende yoktu. Bu ülkenin bakanı olarak ben erişemiyordum. Asıl sorulması gereken soru şudur: Ben, aileme yönelik bir iddiayı doğrulamak için bile sınırlı bilgiye erişebilirken, onlar soruşturma dosyalarının numaralarına kadar bu bilgilere nereden ve nasıl ulaştılar? Benim ulaşamadığım bilgilere onlar nasıl eriştiler?

ÇİFTE KONTROL OLACAK

15 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya kısıtlamasının detaylarını da açıklayan Bakan Göktaş, şu bilgileri verdi:

Ekran bağımlılığı oluşturan, ‘ekran kaydırma’, ‘sürekli başa kaydırma’ olmayacak. Canlı yayın ve ekran kaydı açamayacaklar. Hesap açılışları e-Devlet üzerinden yaş doğrulamasıyla yapılacak. 31 Mart 2027 tarihine kadar geçici hükümle uyum süreci olacak. Bu tarihten sonra artık doğrulama sistemine geçeceğiz. Düzenlemede çift taraflı kontrol mekanizması olacak. Diyelim ki çocuk babasının ya da annesinin hesabıyla giriyor. Sosyal medya platformları da zaman zaman tekrar yönlendirme yapabilecek. Yani bir yandan onlar bir yandan biz kontrol edeceğiz.

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