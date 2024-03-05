Aile Bakanı Göktaş: Kadını hayatın her alanında daha görünür kılacağız

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı çok önemli bir etkinlik gerçekleştireceklerini belirten Bakan Göktaş, etkinlikte '2. Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti. Göktaş, "Söz konusu plan ile Türkiye Yüzyılı'nda kadının hayatın her alanında daha görünür ve güçlü bir şekilde yer almasını sağlayacağız" ifadesini kullandı.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ — Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bir etkinlik düzenleyeceklerini söyledi.

Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, "Türkiye ile Güçlenen Türkiye’ye Güç Veren Kadınlar, temasıyla gerçekleştireceğimiz etkinlikte 2024-2028 yıllarını kapsayan 2’nci Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planımızı kamuoyu ile paylaşacağız. Planı tüm kurum ve kuruluşların katkılarını alarak 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla hazırladık.

Planda 5 temel amaç, 20 strateji, 83 faaliyet yer alıyor. Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nı tüm kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile eşgüdüm içerisinde yürütmeyi hedefliyoruz. Söz konusu eylem planı ile Türkiye Yüzyılı’nda kadının hayatın her alanında daha görünür, söz sahibi ve güçlü bir şekilde yer almasını sağlayacağız” dedi. Bakan Göktaş, hafta sonu ABD'ye gideceğini belirterek şunları söyledi:

TÜRKİYE’NİN KADIN, ÇOCUK VE AİLE VİZYONU ABD’DE ANLATILACAK

“Kadınlar Haftası kapsamında New York'ta geleneksel olarak gerçekleştirilen BM Kadının Statüsü Komisyonu toplantılarına katılacağız. Orada, ülkemizin kadın, çocuk ve ailenin güçlendirilmesine yönelik vizyonunu anlatacağız. Birçok ikili görüşme yapacağız. Türkiye'nin 'Kimseyi geride bırakmayan' sosyal hizmet konusundaki bakış açısını Birleşmiş Milletler platformunda diğer ülkelerle paylaşacağız.

"FİLİSTİN GÜNDEMDEN DÜŞMEYECEK"

Bununla birlikte ülke beyanımızı gerçekleştireceğiz. Birleşmiş Milletler çatısı altında çatışma bölgelerinde kadınların ve çocukların durumlarını ele alacağımız uluslararası kuruluş ve ülke temsilcilerini davet ettiğimiz bir yan etkinlik düzenleyeceğiz. Kadınları ve çocukları konuşurken elbette ki Filistin’den de bahsedeceğiz. Her türlü platformda Filistin'i, Gazze'yi gündeme getirmeye devam ediyoruz. Gazze'deki saldırılarda hayatını kaybedenlerin yüzde 70'ini kadın ve çocuklar oluşturuyor. Bu konuyu ne kadar çok kamuoyu gündemine taşıyabilirsek o kadar farkındalık oluşacağını biliyoruz. Ayrıca bu vesileyle ikili görüşme fırsatı bulduğumuz muhataplarımızla ülkemizin güncel konulardaki perspektifini de paylaşacağız.”