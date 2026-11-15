Bakan Güler, KKTC’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nı ziyaret etti
KKTC'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla adada bulunan Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK Komuta Kademesi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetlerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Komuta Kademesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) temaslarını sürdürdü.
KKTC'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla adada bulunan Güler ve beraberindeki heyet, ilk olarak Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret etti.
Buradaki inceleme ve denetimlerin ardından heyet, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetlerine geçti.
Millî Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamalarda, her iki ziyarette de inceleme ve denetlemelerde bulunulduğu bildirildi.