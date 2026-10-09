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Bakan Gürlek'ten daha adil dünya düzeni mesajı: Çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz

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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Uluslararası Adalet Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, uluslararası adalet mekanizmalarını güçlendirmek ve ülkeler arasındaki hukuki işbirliğini geliştirmek için çalışmaların süreceğini belirtti.

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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, daha adil bir dünya düzeninin inşası için uluslararası adalet mekanizmalarını güçlendirmeye ve ülkeler arasındaki hukuki işbirliğini geliştirmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nin kapanış programının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

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Dünyanın karşı karşıya olduğu adaletsizlikler ve istikrarsızlıklar karşısında ortak akıl ve vicdana dayalı çözüm arayışlarının önemine değinen Gürlek, adaletin kalıcı barış, huzur ve güvenin temel güvencesi olduğunu ifade etti.

Bakan Gürlekten daha adil dünya düzeni mesajı: Çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz
Başlık ResmiBakan Gürlekten daha adil dünya düzeni mesajı: Çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz

"ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Gürlek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, daha adil bir dünya düzeninin inşası için hukukun evrensel ilkelerini esas alan, uluslararası adalet mekanizmalarını güçlendiren ve ülkeler arasındaki hukuki işbirliğini geliştiren çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Hukuk diplomasisine yeni bir ivme kazandıran zirvemizin, somut ve uygulanabilir sonuçlara, kalıcı işbirliklerine ve yeni dostluklara vesile olmasını temenni ediyorum.”

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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