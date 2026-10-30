Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, gençleri hedef alan suç örgütleri ve dijital platformlardaki tehlikelere karşı mücadele mesajı verdi. Gençlerin sanal dünyada zihnen esir alınmaya çalışıldığını belirten Gürlek, Terörsüz Türkiye hedefiyle gençlere huzur dolu bir gelecek bırakmak istediklerini söyledi. Bahis, sokak ve sosyal medya çetelerine karşı kararlı mücadele vurgusu yapan Gürlek, "Bir tek gencimizi bile kaybedecek lüksümüz yoktur" dedi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, gençlerin geleceğini tehdit eden suç örgütleri ve dijital tuzaklara karşı mücadelede kararlılık mesajı verdi.

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Gürlek, bahis çetelerinden sokak örgütlerine, uyuşturucudan sosyal medya üzerinden kurulan suç ağlarına kadar gençleri hedef alan yapılara karşı devletin hukuk çerçevesinde gereken adımları atacağını belirtti.

Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen toplantıda gençlere seslenen Gürlek, Türkiye'nin geleceğini teknoloji üreten, düşünen ve uluslararası rekabette söz sahibi olan bir neslin şekillendireceğini ifade etti.

"BİZİM GENÇLİĞİMİZ TEKNOFEST GENÇLİĞİ"

Gürlek, gençleri üreten, düşünen ve dünya gençliğiyle rekabette en iyi noktaya gelen bireyler olmalarını sağlayacak zemini oluşturmak ve hukuk güvenliğini güçlendirmek için gayret ettiklerini dile getirerek, "Bizim gençliğimiz TEKNOFEST gençliğidir. Bizim gençliğimiz uzayla, roketle, robotla, yapay zekayla, uydu ve uçak teknolojileriyle, çağın teknolojik yarışının ötesine giden gençliktir. Bizim gençliğimiz bahis çetelerinin, sokak çetelerinin, terör çetelerinin, çıkar çetelerinin ve sosyal medya çetelerinin eline bırakılmayacak kadar değerlidir. Sizin asıl meseleniz teknolojiyi yakalamak değil, teknolojik dönüşüme yön vermektir. Sevgili gençler, bu hedefe siz aklınızla, cesaretinizle ve emeğinizle inşallah ulaşacaksınız." diye konuştu.

Bakan Gürlek'ten gençleri hedef alanlara uyarı: Sorumlular mutlaka hesap verecek

Zamanın ruhunun hızlı değiştiğini, kuşaklar arası geçişlerin kısaldığını anlatan Gürlek, Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda "gençlik yüzyılı" olduğunu söyledi.

"ZORLUKLARI MİRAS BIRAKMAK İSTEMİYORUZ"

Gençlerin en önemli sorunlarından birinin dijital platformlara hapsedilmeleri olduğuna işaret eden Gürlek, "Gençlerimizin sanal ortamda, sanal dünyaya zihnen esir alınmaya çalışılması, bizim olduğu kadar tüm dünyanın da sorunudur. Biz bu sorunla mücadele etmek için kararlıyız. Bizim amacımız, Terörsüz Türkiye modelini hayata geçirerek gençlerimize huzur dolu yarınların mümkün olduğu bir ülke teslim etmektir. Bizlerin ve bizden önceki nesillerin çektikleri zorlukları sizlere miras bırakmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Yargıda yeni dönem başlıyor! Bakan Akın Gürlek iki kritik ilke kararını duyurdu

"SORUMLULAR MUTLAKA HESAP VERECEK"

Gürlek, gençleri hedef alan suç örgütlerinin, dijital perde arkalarına saklanarak görünmez hale gelemeyeceğini kaydederek, "Gençlerimizin umutlarını sömürenlerin, geleceklerini çalanların ve hayatlarını karartanların karşısında devletimizin kararlı iradesini bulacaklarından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kim olduklarına, hangi çevreye yaslandıklarına ve kendilerini ne kadar güçlü gördüklerine bakmayacağız. Suçun olduğu yerde hukuk işleyecek, sorumlular adalet önünde mutlaka hesap verecektir. Adaletin yüzyılı, gençlerin geleceğe endişeyle değil, güvenle baktığı bir Türkiye'nin adıdır." açıklamasında bulundu.

Bakan Gürlek'ten gençleri hedef alanlara uyarı: Sorumlular mutlaka hesap verecek

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Türkiye'nin enerjisini uzun yıllardır tüketen terör meselesini artık ülke gündeminden tamamen çıkarmak istediklerine dikkati çeken Gürlek, şöyle devam etti:

"Çünkü terör yalnızca canlarımızı almadı, gençliğimizin zamanından, ülkemizin imkanlarından ve ortak geleceğinden çaldı. Terörsüz Türkiye hedefi, gençliğimizin hayatını karanlık hesaplara kurban etmeme iradesidir. Bu hedef, farklılıklarımızı çatışma sebebi haline getirmek isteyenlere karşı ortak vatanımızı ve kardeşliğimizi savunmaktır. Biz bunun için kararlıyız. Bu yürüyüşü sabote etmeye, gençlerimizin arasına nifak sokmaya ve ülkemizi yeniden eski karanlık günlere döndürmeye çalışanlara hukuk ve demokrasi içerisinde inşallah geçit vermeyeceğiz. Türkiye'nin gençlerini birbirine düşürmek isteyen bütün kirli senaryoları birlik ve kardeşliğimizle bozup geçeceğiz."

Bakan Gürlek, "AK Parti gençliği, gündemi seyreden değil gündem kuran, değişimi bekleyen değil değişime yön veren, mazeret arayan değil çözüm üreten gençliktir. Çevrenizdeki genç kardeşlerinize sahip çıkın. Onları alkol, uyuşturucu, kumar ve benzeri tehlikelerden koruyun. Bizim ülke olarak bir tek gencimizi bile kaybedecek lüksümüz yoktur" dedi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala