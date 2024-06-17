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Bakan Koca "bir kez daha gördük" diyerek paylaştı! İşte trafikte hayat kurtaran fermuar yöntemi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "bir kez daha gördük" diyerek trafikte hayat kurtaran fermuar yönteminin önemini gösteren bir video yayımladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde trafik kazasına giden itfaiye aracına "fermuar" yöntemi ile yol verilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

HAYAT KURTARAN FERMUAR YÖNTEMİ

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sürücülerin itfaiye aracına "fermuar" yöntemiyle yolu açtığı anların videosuna da yer veren Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Fermuar yöntemiyle bu kez, kaza yerine giden itfaiye aracının önü açıldı. Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen, 2 kişinin yaralandığı trafik kazası sebebiyle alınan ihbar üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yoğun bayram trafiğinde araçlar itfaiyeye fermuar yöntemiyle yol verdi.

Ambulanslara yol verilmesi için kullanılmasını ısrarla vurguladığımız fermuar yönteminin yararını bir kez daha gördük. Kazada yaralanan ve ilk müdahalesi yapılan iki kişi Alaplı Devlet Hastanesine kaldırılmış durumda. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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