Bakan Koca duyurdu: Sedye üzerinde doktora saldıran şüpheli tutuklandı

Kendisine müdahale eden doktora sedyeden kalkıp saldırdı

Kendisine müdahale eden doktora sedyeden kalkıp saldırdı

Sağlık Bakanı Koca, geçtiğimiz günlerde kendisine müdahale eden doktora saldıran şahsın tutuklandığını açıkladı. Koca açıklamasında "Şifa veren ele el kalkmaz, bu ise konunun 'insanlık' yönü" ifadelerini kullandı.

Şişli Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'nde geçtiğimiz haftalarda motosiklet kazası geçiren Enes Mehmet Özkul ve akrabası B.Ö. ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Özkul bu sırada sedyenin üstünde kendisine tıbbi destekte bulunan doktor Orkun Işık'ı darp etmişti.

Yaralı gencin sedyede ayağa kalkın doktora saldırdığı anlar gündem olmuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da kendisine tıbbi destek veren doktora saldıran hastanın tutuklandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinde meydana gelen olayda, bir saldırgan, sedye üzerindeyken kendisine bir an önce tıbbi destek vermek isteyen hekime şiddet uyguladı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şifa veren ele el kalkmaz, bu ise konunun 'insanlık' yönü" ifadelerine yer verdi.