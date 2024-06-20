Bakan Koca 'kutluyoruz' diyerek paylaştı! Türkiye'de bir ilk

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hamileliğinin 16'ncı haftasında 'Spina Bifida' tanısı konulan bir vatandaşın ameliyatının doğum beklenmeden yapıldığını ve bunun Türkiye'de bir ilk olduğunu duyurdu.

Bakan Koca "bir kez daha gördük" diyerek paylaştı! İşte trafikte hayat kurtaran fermuar yöntemi

Bakan Koca "bir kez daha gördük" diyerek paylaştı! İşte trafikte hayat kurtaran fermuar yöntemi

Bebeğine Spina Bifida tanısı konulan Şeyma Hisar, hamileliğinin 16. haftasında Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu ameliyatın Türkiye'de ilk kez gerçekleştirildiğini belirtti.

Paylaşımında "Cerrahi uygulamada Türkiye’de bir ilk" diyen Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Gebeliğinin 16. haftasında Şeyma Hanımın bebeğine Spina Bifida tanısı kondu. Bu, anne karnında bebeğin omurgasının tam kapanmaması ve buna bağlı olarak da omuriliğin ve sinirlerin açıkta kalması anlamına gelen bir hastalık. Tedavi edilmezse yürüyememe, idrarını ve büyük tuvaletini tutamama, kafada sıvı birikmesi gibi sonuçlara yol açıyor. Geleneksel yöntemlere göre sorun, doğum sonrası ameliyatla çözülüyor. Hem anne hem bebeği şanslı. Ameliyat doğum beklenmeden yapıldı. Bu cerrahi uygulama ülkemizde bir ilk olma özelliği taşıyor. Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanemizdeki ekibimizi kutluyoruz."

SPİNA BİFİDA NEDİR?

Spina bifida, omurgayı oluşturan kemiklerin omuriliği tamamen örtmediği ve omurilik ve ilişkili sinirlerin açıkta kaldığı bir durumdur. Bu kusur, hamileliğin ilk ayının sonunda, bir bebeğin omurga ve omuriliği gelişirken ortaya çıkar.

Kusurun ciddiyetine ve omurgadaki konumuna bağlı olarak belirtiler değişkenlik gösterir. Hafif kusurlar çok az veya hiç sorun çıkarmazken, daha ciddi kusurlar kaslarda zayıflık, mesane kontrolü kaybı veya felç dahil ciddi problemlere yol açabilir.