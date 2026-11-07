Bakan Kurum'dan COP31'de küresel iklim uyarısı: Toplumların gelecek kaygısı büyüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Gönüllüler Buluşması'nda konuştu. İklim adaletinin geleceğin adaleti olduğunun altını çizen Bakan Kurum, "Artık daha kırılgan bir dünya var. Toplumların gelecek kaygısı büyüyor" dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Gönüllüler Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

Kurum, "Artık daha kırılgan bir dünya var. Toplumların gelecek kaygısı büyüyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, "Dünyanın tüm renkleri Antalya’da yan yana gelecek. Ortak evimiz dünyanın kalbi, bugünlerde Türkiye’de, Antalya’da atacak. COP31 Başkanı olarak ben de bu zirveyi çok önemsiyorum. İklim adaleti geleceğin adaletidir" şeklinde konuştu.

Bakan Kurumdan COP31de küresel iklim uyarısı: Toplumların gelecek kaygısı büyüyor

Bakan Kurum konuşmasında şu sözlere yer verdi:

Değerli gençler, iklim zirveleri toplanıyordu. Siz ilk adımlarınızı atarken haberiniz yoktu, ama bazı ülkeler emisyon hedefleri ortaya koyuyordu. Okumayı öğrenirken uluslararası müzakereler sürüyordu. Üniversite kapısından girerken dünya maalesef hâlâ çözüm arıyordu. Sizin büyüme hikayenizle aslında dünyanın iklim mücadelesi aynı takvimde ilerledi.

Bugün önümüzde daha sıcak, daha kırılgan ve afetlere daha açık bir dünya var. Bir yerde kuraklık başlıyor, başka bir yerde sofralar küçülüyor. Bir şehir aşırı sıcaklarla mücadele ederken başka bir coğrafyada seller hayatı durduruyor. Su azalıyor, tarım etkileniyor. Tarım etkilendikçe gıda fiyatları yükseliyor. Ekonomik kırılganlık arttıkça toplumların geleceğe dair kaygıları da büyüyor.

Yani sizlerin önünde yalnızca bir çevre meselesi bulunmuyor. Sizler hayatın bütün kodlarının yazıldığı ve yeniden değerlendirildiği bir dönemin gençlerisiniz. Enerjinin nasıl üretileceğinden şehirlerin nasıl kurulacağına, soframıza gelen yemekten, değerli gençler, kullandığımız teknolojiye kadar yeni bir dünyanın eşiğindeyiz. Bu yüzden iklim konusunda söz istemek en çok sizin hakkınızdır. Daha hızlı adım talep etmek sizin hakkınızdır. Verilen sözlerin tutulmasını istemek sizin hakkınızdır. Ve hepsinden önemlisi, geleceğiniz hakkında alınan kararlarda masada bulunmak sizin hakkınızdır.

Sevgili gençler, tam iki gün sonra Antalya, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Otuz Birinci Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapacak. Dünyanın dört bir yanından liderler, bakanlar, bilim insanları, girişimciler, sivil toplum temsilcileri ve en önemlisi de gençler burada buluşacak. Bir yandan bu anlamda dünyanın tüm renkleri Antalya'da yan yana gelecek. Ortak evimiz dünyanın kalbi bugünlerde Türkiye'de, Antalya'da atacak. Ve COP31 başkanı olarak ben bu zirveyi çok önemsiyorum. Çünkü dünya gerçekten zor bir dönemden geçiyor. Tabiat bize artık fısıldamıyor. Tabiat konuşuyor.

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Aşırı sıcaklıklarla konuşuyor, kuraklıkla konuşuyor; sellerle, yangınlarla, kaybolan su kaynaklarıyla konuşuyor ve bize tek bir şey söylüyor: Zaman daralıyor. İşte geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşadığımız aşırı yağışlardan Nepal'deki sellere, Akdeniz Havzası'ndaki kuraklıktan dünyanın farklı bölgelerinde görülen aşırı hava olaylarına kadar aynı gerçeğin farklı yüzleriyle karşılaşıyoruz. Haritadaki sınırlar farklı, fakat değerli gençler, gökyüzünün sınırı yok, suyun sınırı yok, iklimin sınırı yok. Bu nedenle çözümün de sınırlar ötesine geçmesi gerekiyor.

Sorunu görmek önemlidir. Bilmek önemlidir. Konuşmak da önemlidir. Ama bunlar yetmez. Şimdi uygulama zamanı. İşte COP31'in temel felsefesini bu nedenle üç kelimeyle ifade ediyoruz: Diyalog, uzlaşı, aksiyon. Önce birbirimizi dinleyeceğiz, sonra ortak zemini büyüteceğiz ve ardından o iradeyi hep birlikte uygulamaya, sahaya taşıyacağız. Temiz enerjiden dirençli şehirlere, gıda güvenliğinden suya ve sanayiden okyanusların korunmasına kadar hayatın bütün alanlarına dokunacağız.

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