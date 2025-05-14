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Bakan Tekin'den "12 yıllık zorunlu eğitim değişecek" iddiasına açıklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bakan Tekin&#039;den &quot;12 yıllık zorunlu eğitim değişecek&quot; iddiasına açıklama
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti grup toplantısı öncesinde zorunlu eğitimde değişiklik olabileceği iddiaları hakkında konuştu. Tekin, "Yıl sonunda biz bu tartışmaları kendi içimizde de değerlendiririz ve bir karara varırız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"YIL SONUNDA DEĞERLENDİRİRİZ"

Zorunlu eğitim yılında değişiklik yapılacağı iddialarına ilişkin Tekin, "Yıl sonunda biz bu tartışmaları kendi içimizde de değerlendiririz ve bir karara varırız. Şu anda dediğim gibi izliyoruz. Bu konuyla ilgili Bakanlığımız bünyesinde her bir genel müdürlükte değerlendirme başkanlıkları var, onlar kamuoyundaki tartışmaları izleyip gerekli çözümleri üretmekle görevliler. Onlar da takip ediyorlar çalışmaları" şeklinde konuştu.

İŞ DÜNYASINDA ELEMAN SIKINTISI VAR MI?

İş dünyasının ara eleman bulmakta sıkıntı çektiğini ve bunu ilettiklerini söyleyen Bakan Tekin, "Bizim açımızdan sorun yok ancak sahada bu konuda rahatsızlıklarını dile getiren iş dünyası gibi bazı kesimler var. Ara eleman temini noktasında güçlük çektiklerini söylüyorlar ama biz bakanlık olarak halihazırda böyle bir çalışmanın içerisinde değiliz. Biz sadece izliyoruz bu tartışmaları" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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