Bakan Tekin’den Anıtkabir’de 24 Kasım mesajı: Türkiye Yüzyılı'nı omuzlayacak nesiller yetiştireceğiz
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel deftere “Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğretmenlerimizin birikimiyle Türkiye Yüzyılı'nı omuzlayacak, milli kimliğini özümsemiş, muhakeme kabiliyeti ve demokrasi bilinci gelişmiş, ilmi ve ahlakı rehber edinmiş nesiller yetiştirmeye kararlıyız” notunu düştü.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Türkiye'nin 81 ilinden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti. Mozoleye çelenk bırakan Bakan Tekin, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
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Bakan Tekin, deftere şunları yazdı:
Başöğretmenimiz Aziz Atatürk, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle maarif ailemizle manevi huzurunuzdayız. Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarında öğretmenlerimize emanet ettiğiniz vazife, milletimizin istiklalini ilim ve irfanla tahkim etmeye, bağımsızlığını yetişen nesillerin idrakinde yaşatmaya dayanıyordu. Bugün ülkemizin dört bir yanında öğretmenlerimiz inançla evlatlarımızı yetiştiriyor, Cumhuriyetimizin geleceğine emek veriyor.
“TÜRKİYE YÜZYILI'NI OMUZLAYACAK NESİLLER YETİŞTİRECEĞİZ”
Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğretmenlerimizin birikimiyle Türkiye Yüzyılı'nı omuzlayacak, milli kimliğini özümsemiş, muhakeme kabiliyeti ve demokrasi bilinci gelişmiş, ilmi ve ahlakı rehber edinmiş nesiller yetiştirmeye kararlıyız. Aziz hatıranız önünde, Cumhuriyetimizin eğitim idealine ve öğretmenlerimizin itibarına sahip çıkma, milletimizin istikbalini bilgi ve erdemle yükseltme azmimizi yineliyoruz. Başta şahsınız olmak üzere ebediyete irtihal eden öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Ruhunuz şad olsun.
Tekin, beraberindeki bürokratlar ve öğretmenlerle Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.