Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Ankara arasının otoyolla 3 saate, süper hızlı trenle 80 dakikaya, Ankara-İzmir arasının ise hızlı trenle 3,5 saate indirilmesinin hedeflendiğini açıkladı. Uraloğlu, 2030 yılında 32 şehrin doğrudan hızlı trenle buluşturulacağını söyledi.

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2027 yılı bütçesini görüşmek üzere toplandı.

Komisyonda sunum yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hızlı tren, otoyol, havalimanı ve haberleşme yatırımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

2027'DE 774,4 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Uraloğlu, 2003'ten bu yana ulaştırma ve haberleşme altyapısına 355 milyar dolarlık yatırım yapıldığını, bu yatırımların 2 trilyon dolarlık üretim etkisi oluşturduğunu ve yıllık ortalama 1,2 milyon kişiye istihdam sağladığını bildirdi.

Bakanlığın yatırım programında 852 ana proje kapsamında toplam bin 881 projenin bulunduğunu belirten Uraloğlu, 7,2 trilyon liralık yatırım portföyünün yüzde 37'sinin gerçekleştirildiğini söyledi.

2027 yılı yatırım teklifinin yüzde 37,6 artışla 774,4 milyar liraya yükseldiğini açıklayan Uraloğlu, bu tutarın yüzde 52'sinin demir yoluna, yüzde 37'sinin ise kara yoluna ayrıldığını kaydetti.

Bakan Uraloğlu yeni ulaşım projelerini açıkladı! İstanbul-Ankara arası 3 saate inecek

YAP-İŞLET-DEVRET PROJELERİNDE 40 MİLYAR DOLARLIK MALİYET AVANTAJI

Yap-İşlet-Devret modeliyle dört sektörde 77 projenin hayata geçirildiğini belirten Uraloğlu, bu yatırımların maliyetinin 51,8 milyar dolar olduğunu söyledi.

Söz konusu yatırımların bugün yapılması hâlinde 91,6 milyar dolar harcanması gerekeceğini ifade eden Uraloğlu, yaklaşık 40 milyar dolarlık yatırım maliyeti avantajı sağlandığını belirtti.

2030'DA 32 ŞEHRE DOĞRUDAN HIZLI TREN

Türkiye'nin demir yolu ağının 14 bin 272 kilometreye, hızlı tren ağının ise 2 bin 604 kilometreye ulaştığını bildiren Uraloğlu, geçen yıl demir yollarında 353 milyon yolcu ve 31 milyon ton yük taşındığını açıkladı.

Saatte 225 kilometre hıza ulaşabilen ilk millî hızlı trenin seri üretimine başlandığını belirten Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Hızlı tren ağımızla bugün 23 ilimize, nüfusumuzun yüzde 53'üne hizmet veriyoruz; 14 şehrimize doğrudan ulaşıyoruz. Açıldığı günden bu yana hızlı trenlerimizle 117 milyon yolcu seyahat etti."

Uraloğlu, 2030 yılına kadar doğrudan hızlı trenle ulaşılan şehir sayısının 32'ye çıkarılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu yeni ulaşım projelerini açıkladı! İstanbul-Ankara arası 3 saate inecek

ANKARA-İSTANBUL ARASI 80 DAKİKAYA İNECEK

Mevcut Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattı'nda Doğançay Ripajı ve T26 Tüneli'nin tamamlanmasıyla seyahat süresinin 30 dakika kısaltılarak 3,5 saate indirileceğini açıklayan Uraloğlu, Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı'nın proje çalışmalarının da sürdüğünü belirtti.

Süper hızlı tren projesiyle iki şehir arasındaki seyahat süresinin 80 dakikaya düşürülmesi hedefleniyor.

ANKARA-İZMİR ARASI 3,5 SAAT OLACAK

Yapımı devam eden hızlı tren projelerine ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, birçok şehir arasındaki seyahat süresinin önemli ölçüde kısalacağını söyledi.

Projelerin tamamlanmasıyla hedeflenen seyahat süreleri şöyle:

Ankara-İzmir: 3 saat 30 dakika

Mersin-Gaziantep: 2 saat 15 dakika

Ankara-Kayseri: 1 saat 45 dakika

Konya-Ulukışla: 1 saat 35 dakika

Uraloğlu, Aksaray-Ulukışla-Yenice hattıyla da İç Anadolu'nun Akdeniz limanlarına bağlanacağını belirtti.

Bakan Uraloğlu yeni ulaşım projelerini açıkladı! İstanbul-Ankara arası 3 saate inecek

BURSA 2027'DE HIZLI TRENE KAVUŞACAK

Bursa-Osmaneli hattında kasım ayında test sürüşlerine başlandığını açıklayan Uraloğlu, Bursa'nın 2027 yılında hızlı trene kavuşacağını söyledi.

Halkalı-Çerkezköy kesiminde çalışmaların sürdüğünü belirten Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla İstanbul'un Kapıkule'ye kesintisiz hızlı tren hattıyla bağlanacağını ifade etti.

120 kilometrelik Delice-Çorum Hızlı Tren Projesi'nde ise 19 ayda yüzde 47'lik fiziki ilerleme sağlandığı bildirildi.

YENİ HIZLI TREN HATLARI YOLDA

Bakan Uraloğlu, Eskişehir-Afyonkarahisar, Afyonkarahisar-Konya ve Sivas-Çetinkaya-Malatya hızlı tren hatlarının projelerinin tamamlandığını açıkladı.

Bursa-Gemlik, Samsun-Doğu Karadeniz ve Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren hatlarında ise proje çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Bakan Uraloğlu yeni ulaşım projelerini açıkladı! İstanbul-Ankara arası 3 saate inecek

KENT İÇİ RAYLI SİSTEM AĞI 882 KİLOMETREYE ULAŞIYOR

Kent içi ulaşım yatırımlarına da değinen Uraloğlu, Türkiye genelinde işletmede bulunan kent içi raylı sistem hatlarının toplam uzunluğunun yüzde 43'ünün bakanlık tarafından hayata geçirildiğini söyledi.

Bakanlığın üstlendiği raylı sistem ağının yapım ve planlama aşamasındaki projelerle birlikte 882 kilometreye ulaştığını belirten Uraloğlu, bugüne kadar 274,2 kilometrelik banliyö hattının hizmete alındığını kaydetti.

İstanbul, Ankara, Antalya, Kayseri, Kocaeli, Bursa ve Konya'da ise toplam 178 kilometrelik metro ağırlıklı kent içi raylı sistem hattının hizmete sunulduğunu bildirdi.

İSTANBUL-ANKARA ARASI OTOYOLLA 3 SAATE İNECEK

Kara yolu yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara'ya kadar uzatılmasıyla iki şehir arasında yeni bir kesintisiz otoyol bağlantısı kurulacağını söyledi.

Uraloğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu'nu Ankara'ya bağlayarak İstanbul ile başkentimiz arasında yüksek standartlı, kesintisiz bir otoyol bağlantısı daha kuracağız. Böylece iki şehir arasındaki yolculuk süresini yaklaşık 3 saate indireceğiz" dedi.

Bakan Uraloğlu yeni ulaşım projelerini açıkladı! İstanbul-Ankara arası 3 saate inecek

SARIYER-KİLYOS ARASI 5 DAKİKAYA DÜŞECEK

Yapımı devam eden otoyol ve tünel projelerine ilişkin bilgi veren Uraloğlu, Sarıyer-Kilyos Tüneli'nin tamamlanmasıyla seyahat süresinin 35 dakikadan 5 dakikaya ineceğini açıkladı.

Çalışmaların sürdüğü diğer projeler arasında şunlar yer alıyor:

Kuzey Marmara Otoyolu Nakkaş-Başakşehir kesimi

Kınalı-Malkara Otoyolu

Antalya-Alanya Otoyolu

İskenderun-Topboğazı Otoyolu

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu

Türkiye'nin 3 bin 848 kilometrelik otoyol ağının 2028 yılında 4 bin 297 kilometreye çıkarılması hedefleniyor.

ÖZEL İŞLETMELERDEN KAMUYA DEVREDİLECEK OTOYOLLARIN GELİRİ 132,6 MİLYAR LİRA

Kamu-özel iş birliği modeliyle gerçekleştirilen projelerin kamuya devredilmesinin ardından önemli bir gelir elde edilmesinin beklendiğini belirten Uraloğlu, 2027 fiyatlarıyla yıllık yaklaşık 132,6 milyar liralık gelir öngörüldüğünü açıkladı.

Söz konusu tutarın kara yolu yatırım bütçesinin yaklaşık yüzde 50'sine karşılık geldiğini kaydeden Uraloğlu, bu gelirlerle yeni yatırımların finanse edilebileceğini söyledi.

Bakan Uraloğlu yeni ulaşım projelerini açıkladı! İstanbul-Ankara arası 3 saate inecek

İSTANBUL VE ANKARA'YA AKILLI ULAŞIM KORİDORLARI

Bakan Uraloğlu, İstanbul ve Ankara'da toplam 287 kilometrelik akıllı ulaşım koridoru kurulacağını da açıkladı.

İstanbul'da Hasdal ile İstanbul Havalimanı arasında 40 kilometrelik 5G destekli test ve uygulama koridoru oluşturulacak.

Ankara'da ise otonom sürüş teknolojilerine yönelik 247 kilometrelik akıllı ulaşım koridoru kurulacak.

TRABZON VE AYDIN'A YENİ HAVALİMANI

Türkiye'nin hava yolu ulaşımındaki yatırımlarına da değinen Uraloğlu, Bayburt-Gümüşhane ve Yozgat havalimanlarının tamamlanmasıyla ülkedeki havalimanı sayısının 60'a çıkarılacağını bildirdi.

Trabzon'da deniz üzerine yıllık 10 milyon yolcu kapasiteli yeni bir havalimanı inşa edildiğini açıklayan Uraloğlu, Aydın'a da yeni bir havalimanı kazandırılacağını söyledi.

Aydın'daki havalimanının 2 bin 900 metrelik piste, 24 bin metrekarelik terminale ve yıllık 2 milyon yolcu kapasitesine sahip olacağı belirtildi.

Samsun Çarşamba Havalimanı'na ise yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli yeni terminal kazandırılacak.

Bakan Uraloğlu yeni ulaşım projelerini açıkladı! İstanbul-Ankara arası 3 saate inecek

TÜRKİYE'DE 5G ABONE SAYISI 44,5 MİLYONA ULAŞTI

Haberleşme altyapısına ilişkin güncel verileri de paylaşan Uraloğlu, Türkiye'nin fiber ağ uzunluğunun 720 bin kilometreye, 5G abone sayısının ise 44,5 milyona ulaştığını açıkladı.

İki yıl içinde 5G hizmetinin Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirten Uraloğlu, yerli üretilecek TÜRKSAT 7A uydusunun da 2031 yılında hizmete alınacağını bildirdi.

KALKINMA YOLU'NDAN EKONOMİYE 61,5 MİLYAR DOLARLIK KATKI

Basra Körfezi'ni Irak üzerinden Türkiye'ye ve Avrupa'ya bağlayacak Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, projenin Türkiye'deki kesiminde 78,5 milyar dolarlık yatırım öngörüldüğünü söyledi.

Uraloğlu, Kalkınma Yolu'nun 10 yılda Türkiye ekonomisine 61,5 milyar dolar katkı sağlamasının ve yıllık ortalama 71 bin kişilik istihdam oluşturmasının beklendiğini ifade etti.

İmzalanan anlaşmayla projenin Irak kesiminin Türk müteahhitler tarafından yapılacağını da açıkladı.

Bakan Uraloğlu yeni ulaşım projelerini açıkladı! İstanbul-Ankara arası 3 saate inecek

ORTA KORİDOR'A 47,8 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Orta Koridor'un Türkiye'deki kesiminde 47,8 milyar dolarlık yatırım hedeflendiğini belirten Uraloğlu, bu yatırımlarla 102 milyar dolarlık üretim etkisi ve yıllık ortalama 128 bin kişilik istihdam oluşturulmasının amaçlandığını söyledi.

Proje kapsamında 10 yılda 20,5 milyon ton karbon emisyonunun azaltılması da hedefleniyor.

SATILAN HER 100 OTOMOBİLDEN 18'İ ELEKTRİKLİ

Elektrikli araç dönüşümünde Türkiye'nin Avrupa'nın dördüncü büyük pazarı konumuna yükseldiğini belirten Uraloğlu, ülkede yaklaşık 500 bin elektrikli araç ve 50 bin şarj soketi bulunduğunu açıkladı.

Türkiye'de satılan her 100 yeni otomobilden yaklaşık 18'inin elektrikli olduğunu ifade eden Uraloğlu, sürdürülebilir havacılık yakıtının yaygınlaştırılmasıyla 2030 yılına kadar toplam 3 milyon 250 bin ton karbon emisyonunun önlenmesinin hedeflendiğini bildirdi.

BAKANLIĞIN 2027 BÜTÇESİ 867,9 MİLYAR LİRA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2027 yılı toplam bütçe teklifinin önceki yıla göre yüzde 43 artışla 867,9 milyar liraya yükseldiğini açıklayan Uraloğlu, bütçenin kurumlara göre dağılımını da paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 281,8 milyar TL

Karayolları Genel Müdürlüğü: 514,7 milyar TL

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu: 70 milyar TL

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü: 1,46 milyar TL

Uraloğlu, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasının yanı sıra yatırımlarda denetim, şeffaflık ve kamu yararının esas alındığını ifade etti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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