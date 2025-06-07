Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: Nadir hastalıkların tedavisine 54,4 milyar TL

Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: Nadir hastalıkların tedavisine 54,4 milyar TL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: Nadir hastalıkların tedavisine 54,4 milyar TL
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, nadir hastalıkların tedavi sürecine destek olmak amacıyla 2024 yılında 313 farklı ilaç için toplam 54,4 milyar TL ödendiğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2024 yılında nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlara yönelik ödemeler hakkındfa bilgilendirme yapıldı.

İKAÇ HARCAMALARI 2014'TE REKOR SEVİYEDE

Sosyal güvenlik sistemi kapsamında devlet tarafından karşılanan ilaç harcamalarının, 2024 yılında rekor seviyeye ulaştığı belirtildi. Bu kapsamda, 2024'te Türkiye'de ruhsatlı olarak kullanılan 313 adet farklı yetim ilaç için toplamda yaklaşık 54,4 milyar TL harcama yapıldı.

Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: Nadir hastalıkların tedavisine 54,4 milyar TL - 1. Resim

"HER ZAMAN YANINIZDAYIZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nadir hastalıklarla mücadele eden vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Tedavi süreçlerine destek olmak amacıyla 2024 yılında yaptığımız ödeme ve harcama tutarı toplamda 313 ilaç için yaklaşık 54,4 milyar TL" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

AUZEF final sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Van'da işten çıkarılan belediye işçileri 400 gündür eylemde! "Bayram şekeri bile alamayacak durumdayız" - Gündem"Bayram şekeri bile alamayacak durumdayız"Akraba atamaları, çift maaş... CHP'li belediye hakkında çarpıcı iddialar - GündemCHP'li belediye hakkında çarpıcı iddialarBağını koparan kurbanlık foseptik çukuruna düştü! Elazığ'da boğa kurtarma operasyonu - GündemFoseptik çukuruna düştü! Boğa kurtarma operasyonuDEM Parti ile bayramlaşmaya giden MHP'li Durmaz'dan dikkat çeken rica! Yanlış anlaşılacak ama... - GündemDEM Parti ikram ederken söyledi: Yanlış anlaşılacak...MHP ve DEM Parti bayramlaştı! Gündemde tek bir konu var - GündemMHP ve DEM Parti bayramlaştı! Gündemde tek bir konu varİstanbullulara çifte bayram! Kurban Bayramı'nın ikinci gününde şehirde sessizlik - Gündemİstanbul terk edilmiş!
Sonraki Haber Yükleniyor...