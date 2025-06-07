Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: Nadir hastalıkların tedavisine 54,4 milyar TL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, nadir hastalıkların tedavi sürecine destek olmak amacıyla 2024 yılında 313 farklı ilaç için toplam 54,4 milyar TL ödendiğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2024 yılında nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlara yönelik ödemeler hakkındfa bilgilendirme yapıldı.

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İKAÇ HARCAMALARI 2014'TE REKOR SEVİYEDE

Sosyal güvenlik sistemi kapsamında devlet tarafından karşılanan ilaç harcamalarının, 2024 yılında rekor seviyeye ulaştığı belirtildi. Bu kapsamda, 2024'te Türkiye'de ruhsatlı olarak kullanılan 313 adet farklı yetim ilaç için toplamda yaklaşık 54,4 milyar TL harcama yapıldı.

"HER ZAMAN YANINIZDAYIZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nadir hastalıklarla mücadele eden vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Tedavi süreçlerine destek olmak amacıyla 2024 yılında yaptığımız ödeme ve harcama tutarı toplamda 313 ilaç için yaklaşık 54,4 milyar TL" ifadelerine yer verdi.