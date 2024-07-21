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Bakan Yerlikaya duyurdu! Bir haftada 400 bin sürücüye ceza

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ali Yerlikaya, Trafik Denetimi, Emniyet Kemeri, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Emniyet ve jandarma ekipleri, 11-18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdikleri denetimlerde toplam 400 bin 980 sürücü hakkında işlem yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir haftalık trafik denetim bilançosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 11-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında 2 milyon 406 bin 651 aracın denetlendiğini, 400 bin 980 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

2 BUÇUK MİLYONDAN FAZLA ARACA DENETİM

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 214 sürücüye işlem yapıldığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 11-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında 2 milyon 406 bin 651 araç denetlendi. Hız ihlalinde bulunan 115 bin 866, periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 954, emniyet kemeri kullanmayan 16 bin 343, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 60 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 178 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte, toplam 400 bin 980 araca/sürücüye işlem yapıldı."

Paylaşımında trafik ekiplerinin denetimlerine ait görüntülere de yer veren Ali Yerlikaya, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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