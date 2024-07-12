Bakanlık kaşar peynirinin peşine düştü!

Tarım ve Orman Bakanlığı, eritme peynirin kaşar peyniri olarak satışının engellenmesi ve tüketici menfaatlerinin korunması maksadıyla fosfat ve sitrat tuzlarının tespitine yönelik yeni analiz yöntemlerini uygulamaya alacak.

Yapılan çalışmalarda, kontrollü şartlarda eritme tuzları ilave edilerek ve edilmeden üretilen kaşar peynirleri kullanıldı. Fosfat tuzlarının analizleri için fosfor ve azot, sitrat tuzlarının analizinde ise kuru maddede sitrik asitten yararlanılarak iki yöntem belirlendi. Kaşar peynirinde eritme tuzu kullanımının tespiti amacıyla bu analizler yapılacak. Kaşar peynirlerinde fosfat ve sitrat tuzlarının tespitinde karar ölçütü olarak fosfor/azot oranı 0,15, sitrat tuzları tespiti için karar ölçütü olarak kuru maddede sitrik asit oranı yüzde 0,45 olarak kullanılacak. İlgili laboratuvarlarda analizlerin 30 Eylül’den itibaren yapılmaya başlanması hedefleniyor.