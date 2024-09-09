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Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, şehit Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşini ve bebeğini ziyaret etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tunceli'de şehit olan Orhan Burak Büyükçaylı'nı eşi fenalaşarak doğum yapmıştı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Gizem Büyükçaylı ailesini ve şehidin bebeğini ziyaret etti.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında devrilen zırhlı araçta şehit düşen Orhan Burak Büyükçaylının eşi Gizem Büyükçaylı, Balıkesir Şehir Hastanesinde doğum yaptı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, şehit Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşini ve bebeğini ziyaret etti - 1. Resim

VALİ USTAOĞLU ŞEHİDİN BEBEĞİNİ ZİYARET ETTİ

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Tunceli´nin Ovacık ilçesinde görev esnasında devrilen zırhlı araçta şehit olan 4 askerden biri olan Orhan Burak Büyükçaylı´nın eşi Gizem Büyükçaylı'yı doğum yaptığı hastanede ziyaret etti.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, şehit Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşini ve bebeğini ziyaret etti - 2. Resim

Şehidin erkek evladını ziyaret eden Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu açıklamalarda bulundu. Vali Ustaoğlu, "Malumunuz dün Tunceli Ovacık ilçemizde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 4 Jandarma kahramanımızı şehit verdik. Bunlardan birisi de Balıkesir ilimizin damadıydı. Acı bir tesadüf ki şehit verdiğimiz gün aynı zamanda bizim şehidimizin hanımı doğumunun son günleri yaklaşmış bir vaziyetteydi. Dün gece bir doğum gerçekleşti ve erkek bir evladı dünyaya geldi. Biraz önce kızımızı ziyaret ettik, çok sağlıklı bir erkek çocuğu dünyaya getirmiş. Ona da hoş geldin diyoruz bir taraftan. Diğer taraftan da tabi acımız büyük. Bir de malumunuz şehidimizin Isparta´da ikindi namazından sonra defni olacak. Ben tekrar tüm milletimize başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Yaralı olan jandarma personelimize de acil şifalar diliyoruz. Rabbim ülkemizi, milletimizi bu tip acılardan ve tüm sıkıntılardan inşallah kurtarsın ve bir daha böyle acılar yaşatmasın" şeklinde konuştu.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, şehit Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşini ve bebeğini ziyaret etti - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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