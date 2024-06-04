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Balıkesir'de emekli polis memuru komşusunu öldürüp intihar etti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Balıkesir&#039;de emekli polis memuru komşusunu öldürüp intihar etti

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Balıkesir'de emekli polis memuru Arif D. husumetli olduğu komşusu Recep Çiftçi'yi silahla vurarak öldürdü. Arif D. sonrasında aynı silahla intihar etti. 

 Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde meydana gelen olayda, Karacalar Mahallesi'nde yaşayan emekli polis memuru 64 yaşındaki Arif D., tarlasında çalışan husumetlisi 53 yaşındaki Recep Çiftçi ile tartıştı. 

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Arif D, kardeşine ait tüfekle Çiftçi'ye ateş açtı. Arif D. daha sonra aynı tüfekle intihar etti.

Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

RECEP ÇİFTÇİ VE ARİF D. ÖLDÜ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Recep Çiftçi ile Arif D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerin incelemesinin ardından cesetler, Savaştepe Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Olayı öğrenerek gelen bu kişilerin yakınları ise büyük üzüntü yaşadı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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