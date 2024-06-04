Muğla'da avukat Hüseyin Belkırat silahla vurulmuş halde bulundu
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Muğla'da avukatlık yapan Hüseyin Belkırat, merdiven boşluğunda başından silahla vurulmuş halde bulundu. Belkırat'ın hastanede tedavi altına alındığı, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir avukatlık bürosunda silah sesleri yükseldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Belkırat'ın avukatlık bürosunun bulunduğu binadan silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Belkırat'ı merdiven boşluğunda başından silahla vurulmuş halde buldu.
HÜSEYİN BELKIRAT HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Belkırat ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan avukat Belkırat'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı