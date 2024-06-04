Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Muğla'da avukat Hüseyin Belkırat silahla vurulmuş halde bulundu

Muğla'da avukat Hüseyin Belkırat silahla vurulmuş halde bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Muğla&#039;da avukat Hüseyin Belkırat silahla vurulmuş halde bulundu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla'da avukatlık yapan Hüseyin Belkırat, merdiven boşluğunda başından silahla vurulmuş halde bulundu. Belkırat'ın hastanede tedavi altına alındığı, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. 

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir avukatlık bürosunda silah sesleri yükseldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Belkırat'ın avukatlık bürosunun bulunduğu binadan silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Belkırat'ı merdiven boşluğunda başından silahla vurulmuş halde buldu.

HÜSEYİN BELKIRAT HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Belkırat ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan avukat Belkırat'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bursa'dan sonra Antalya! Orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bursa'dan sonra Antalya! Orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor - GündemBursa'dan sonra Antalya' Çok sayıda ekip seferber olduTraktörden düşen emekli imam feci şekilde can verdi - GündemTraktörden düşen emekli imam feci şekilde can verdiNamazdan çıktı, silahlı saldırıya uğradı! O anlar kamerada - GündemNamazdan çıktı, silahlı saldırıya uğradıAYM, rektörlerin Cumhurbaşkanı tarafından atanmasına ilişkin düzenlemeyi iptal etti - Gündem"Cumhurbaşkanının rektör ataması yasaya aykırı"SPK uzman yardımcılığı sınavına ilişkin FETÖ soruşturmasında gözaltılar başladı - GündemSınav soruşturmasında FETÖ'den onlarca gözaltıManisa'da vatandaşlar 45 derecelik boğucu sıcakta zor anlar yaşadı - GündemVatandaş bayılmamak için ağaç altına kaçtı
Sonraki Haber Yükleniyor...