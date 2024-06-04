Fatih'te suç makineleri ev arkadaşı oldu, kira tartışmasında kan aktı

Fatih'te iki ev arkadaşı arasında kira anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. A.A., arkadaşı C.B.'yi boğazından bıçaklayıp kaçtı. C.B.'nin hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken şüpheli kısa sürede gözaltına alındı. Öte yandan C.B.'nin çocuk istismarı dahil 10, A.A.'nın 4 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Fatih'in İskenderpaşa Mahallesi'nde kira kavgasında kan aktı. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce İstanbul’a gelen A.A. ve C.B. isimli arkadaş bir ev kiralayarak birlikte yaşamaya başladı.

İki arkadaş, dün kira ücreti anlaşmazlığı sebebi ile sokak ortasında tartışmaya başladı.

SUÇ MAKİNELERİ EV ARKADAŞI OLMUŞ

Sokak ortasında başlayan tartışma evde devam etti. Evde çıkan kavga A.A., arkadaşı C.B.’yi boğazından bıçakla yaralayarak kaçtı. C.B.'nin hayati tehlikesinin olmadığı, tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Ayrıca C.B.'nin, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinden 2, uyuşturucu kullanmaktan 6, kasten yaralamaktan 1, çocuğa cinsel istismar suçundan 1, şüpheli A.A.'nın ise kasten yaralamaktan 2, evden hırsızlıktan 1, uyuşturucu kullanmaktan da 1 suç kaydı olduğu öğrenildi.

ARKADAŞINI YARALAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayı duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Olayı gerçekleştiren saldırgan ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan saldırgan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Haberler Çocuğa istismar şüphelisi ekip otosunda hayatını kaybetti, polis memurları 21 yıl ceza aldı

MAHALLE SAKİNLERİ ANLATTI

Sokaktaki tartışmayı gören Muzaffer Sarıcı, "Arkadaşları tanıyordum yan tarafımızda bulunan binada kalıyorlardı. İkisi de samimi arkadaştılar, ev kirası için tartıştılar. Ondan sonra yukarı çıktıklarında bu olay gerçekleşti. Sokaktaki tartışmayı biz ayırdık. Yukarı çıktıklarında tartışma devam etmiş. Öbür arkadaş, arkadaşını boğazından bıçaklayarak zarar vermiş. Bunlar uzun süre burada kalmıyor, 1-2 ay kaldıktan sonra gidiyorlar” şeklinde konuştu.