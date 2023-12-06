Banka yöneticisiyle çekilmiş fotoğraf attı, 950 bin doları kurtardı

6 Aralık 2023 05:30 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 05:30

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve iş adamlarının da olduğu 18 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen banka müdiresi Seçil Erzan’ın yargılandığı davada müştekilerin verdiği ifadelerde ilginç noktalar öne çıkıyor. Eski futbolcu Galatasaray Kulübü Direktör Yardımcısı Ayhan Akman da ifadesinde Erzan’a 950 bin dolar verdiğini belirterek durumu banka yöneticilerine anlatacağını söyleyerek parasını geri alabildiğini söyledi.

Ayhan “Hatta bir gün ismi geçen banka yöneticisi ile fotoğraf çekinip, bu fotoğrafı Erzan’a WhatsApp üzerinden gönderdim. Fakat bana hâlâ 10-20 bin dolar borcu vardır” dedi. Erzan’a 450 bin dolar veren Fatih Terim’in yardımcısı Müfit Erkasap’ın eşi Nur Erkasap, Fatih Terim’in damadı Volkan Bahçekapılı’nın hesabına gönderdiği ve Erzan’a vermesini istediği 1 milyon dolarla ilgili açıklamada bulundu. Erkasap, Erzan’ın kendisine yanaşıp samimiyet kurduktan sonra fona davet ettiğini, Erzan’ın kendisini fona Hakan Ateş’in ismini vererek ikna ettiğini öne sürdü. Erkasap, 1 milyon doları da Erzan’a Bahçekapılı’nın isteği üzerine verdiğini söyledi. Dolandırıldığını Seçil Erzan’ın telefonunu kapatıp ortadan kaybolduğu zaman anladığını kaydeden Erkasap, Erzan’ın kendisine fonu anlatırken Fatih Terim’den asla bahsetmediğini kaydetti. Erzan’ın “Yurt dışı fonu bozulamadı. Sistemsel bir arıza var. Sorun çözülür. Para yarın 10’da hesapta olur. Pazartesi de haftanın ilk günü toplantı yoğunluk olur; biz parayı, haftaya cuma yatırırız” dediği belirtiliyor. Bunun üzerine avukat, Erzan’a “Ben de yarın 14.00’e kadar para çekilemezse suç duyurusunda bulunacağım” diyor. Bu görüşmeden sonra Erzan, Çeviker’in eşini arıyor. Ertesi günde Seçil Erzan kayıplara karışıyor.

226 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Sanık Erzan’ın “özel belgede sahtecilik” ve “tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık” suçlarından 69 yıldan 226 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk’ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 65 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinin iddianameyi kabul etmesi üzerine dördü tutuklu yedi sanık 20 Kasım’da hâkim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti, tutuklu iki sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 12 Ocak 2024’e ertelemişti.