Barajlarda üçlü alarm! 2 haftalık keskin düşüş paniğe neden oldu

Mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklar, buharlaşmayı ve su tüketimini artırdı. Yağışlar da az olunca barajlardaki su seviyesi azaldı. Birçok barajda doluluk oranı iki haftada yüzde 5 düştü. Tropikal geceler yaşamaya başladığımızı belirten meteoroloji uzmanları tasarruf çağrısı yaptı.

Mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklıklar hem buharlaşmayı hem de su tüketimini artırdı. Aşırı tüketimle birlikte son on yılın yağış miktarının en düşük olduğu temmuz ayını yaşamamız barajlarda alarm zillerini çaldırdı.

Şehirlerin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranı iki hafta içinde ortalama yüzde 5 düştü. İşte bazı şehirlerde son durum:

İSTANBUL: 16 milyon insanın yaşadığı İstanbul’un ihtiyacını karşılayan barajlarda su miktarı 10 Temmuz’dan bu yana yüzde 66’dan, yüzde 61’e geriledi. Alibey Barajı’nda su seviyesi yüzde 30’u gördü. Şehre verilen su miktarı 3,6 milyon metreküpü geçti.

ANKARA: Barajlardaki su seviyesinin yüzde 38’e kadar indiği başkentte, içme suyu şebekesine verilen miktar 1,5 milyon metreküpten on günde 1,6 milyona çıktı.

İZMİR: Balçova Barajı’nın doluluk oranı iki haftada yüzde 59’dan, yüzde 53,8’e indi. Tahtalı Barajı’nda yüz günlük su kaldı.

BURSA: Şehrin su ihtiyacını karşılayan Doğancılar Barajı’nda doluluk oranı yüzde 55’ten, on günde yüzde 48’e kadar geriledi.

KOCAELİ: Yuvacık Barajı’nda su seviyesi iki hafta içinde yüzde 64’ten, yüzde 59’a düştü.

DENİZLİ: Su ihtiyacını karşılayan Akbaş Barajı’nda su seviyesi yüzde 30’a kadar indi.

"TROPİKAL GECELER YAŞAMAYA BAŞLADIK"

İhlas Haber Ajansına değerlendirmelerde bulunan meteoroloji mühendisi Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir “Bu yaz afet ölçeğinde sıcak havalar yaşıyoruz. İstanbul’da sıcaklığın günlük harcama 4 milyon metreküpe doğru yaklaşmaya başladı. Buharlaşma had safhada. Geçtiğimiz haziran, bütün haziran aylarının sıcaklık rekoru kırıldı. Temmuz ayında da aynı şekilde devam ediyor. Üstüne nem de fazla olmaya başladı. Denizler ısındı. Poyraz, hızlı bir şekilde Karadeniz’deki nemi, metropol üzerine taşıdı. Metropoldeki yüksek binalar arasında rüzgar hızını kaybetti ve su buharını orada bıraktı. Tropikal geceler yaşamaya başladık” dedi.

Özdemir, vatandaşa suyu dikkatli kullanma çağrısı yaptı.