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Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerin perde arkasını açıkladı: Tweet 50 bin TL'ye atılıyor, hangi bütçeyle ödeniyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP'de şaibe iddiaları ile gündeme gelen 38. Kurultay tartışmaları sürerken eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamanın ardından sert eleştiriler ile karşı karşıya kaldı. Kılıçdaroğlu'na yönelik sert tepkilere dikkat çeken gazeteci Barış Yarkadaş "Tweet 20 bin TL’ye atılıyor. Tweet sert olacaksa 50 bin TL’ye çıkıyor. CHP Genel Merkezi kafasını kuma soktu. Genel Merkez gazetecilere yalan bilgi üfürmekle meşgul. Parayla tweet atanlara hangi bütçeyle ödeme yapılıyor" dedi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin şaibe ile gündeme gelen 38. Kurultay'ına ilişkin paylaşımının ardından parti içinden sert tepkilerle karşılaştı. 

Tehditler, iftiralar ve kirli kampanyaların bir araya geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı soruşturmasına ilişkin, "Organize edilmiş, kimliklerini gizleyerek karanlıkta hareket eden trol hesaplar üzerinden sistematik bir linç kampanyasına maruz bırakılıyorum. Can güvenliğime yönelik açık tehditler alıyorum." ifadesini kullandı.

Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerin perde arkasını açıkladı: Tweet 50 bin TL'ye atılıyor, hangi bütçeyle ödeniyor? - 1. Resim

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sessizliğimiz suskunluk değil, sorumluluktur." değerlendirmesini yaptı.

Polemikle değil halkla konuşan bir siyasetçi olduğunu vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Beni direklere asacaklara, silahla vuracaklara, beni yakacaklara, taşlatacaklara, bir adım attırmayacaklara ve lamalara söylüyorum. Sizden korkan sizden namerttir. Benden bir mesaj bekleyen herkese buradan açıkça sesleniyorum, herkes bilsin ki bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin harem-i ismetinde boğmaya muktediriz." açıklamasını yaptı.

"CHP YÖNETİMİ KAFASINI KUMA GÖMDÜ"

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci Barış Yarkadaş, CHP yönetimin Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıları görmezden geldiğini vurguladı. 

Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerin perde arkasını açıkladı: Tweet 50 bin TL'ye atılıyor, hangi bütçeyle ödeniyor? - 2. Resim

Yarkadaş "CHP Genel Başkanı Özgür Özel çıkacak 'benim partimin genel merkezi Kılıçdaroğlu'nun aslanlar gibi arkasındadır. CHP Genel Başkanları dokunulmazdır. Dokunanın elini kırarız' diyecek. Ama nerede? CHP Genel Merkezi bu işlerle meşgul olmak yerine gazetecilere telefon açıp 'yalan bilgi' üfürmekle meşguller" dedi. 

"50 BİN TL'YE TWEET ATILIYOR! TWEET ATANLARA HANGİ BÜTÇEYLE ÖDEME YAPILIYOR?"

CHP Genel Merkezi'nin Kılıçdaroğlu'na destek olmak yerine kafasını kuma gömdüğünün altını çizen Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaret ve sert eleştiri içeren tweet paylaşımlarının parayla yaptırıldığını ifade etti. 

Yarkadaş " "Ekremist" gibi sahte hesaplarla muhalefeti akıllarınca itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Tweet 20 bin TL’ye atılıyor. Tweet sert olacaksa 50 bin TL’ye çıkıyor. CHP Genel Merkezi kafasını kuma soktu. Genel Merkez gazetecilere yalan bilgi üfürmekle meşgul. Kemal Bey’e saldırılara karşı Genel Merkez tepki göstermeliydi. Parayla tweet atanlara hangi bütçeyle ödeme yapılıyor” diye konuştu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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