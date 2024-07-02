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Bartholomeos Artholomeos'a ajan suçlaması

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bartholomeos Artholomeos&#039;a ajan suçlaması

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Moskova, İsviçre’deki Ukrayna zirvesine “ekümenik sıfatı” ile getirilen Fener Rum Patriği’ni ‘kukla’ deyip eleştirdi: Patrikhane bağımsız değil. Ortodoksları parçalayan bu teşkilat ABD’ye ajanlık yapıyor.

İsviçre’de düzenlenen Ukrayna’da barışın sağlanması konulu zirveye, Fener Rum Patriği Bartholomeos’un “ekümenik” sıfatıyla katılması Rusya’nın da tepkisini çekti. Rusya Dışişleri Bakanlığından bir kaynak Fener Rum Patrikhanesi’nin Washington’ın “kuklası” olduğunu söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen Rus diplomat “Moskova, Fener Rum Patrikhanesi’ni bağımsız bir teşkilat olarak görmüyor. Bu teşkilat, ABD’nin ajanı ve kuklası. Yaptıklarına bir bakın. Kilisenin kanunlarını ihlal ederek Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin parçalanmasına neden oldu” dedi.

Fener Rum Patrikhanesi’nin Ukrayna ihtilafından yararlanmaya çalıştığını savunan Rus diplomat, “2022’de Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı Özel Askerî Operasyonu’ndan önce Fener Rum Patrikhanesi’nin o bölgedeki siyaseti de çok dikkat çekici. Hepsi Amerikan oyunlarının bir parçası. Ayrıca bu teşkilat, Ukrayna’da kendi etki alanını genişletmek için bölgedeki ihtilaftan yararlanmaya da çalışıyor” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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