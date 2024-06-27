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Türkiye'den sert tepki gelmişti: Fener Rum Patrikhanesi, Ukrayna Barış Zirvesi ortak bildirisinden çıkarıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye&#039;den sert tepki gelmişti: Fener Rum Patrikhanesi, Ukrayna Barış Zirvesi ortak bildirisinden çıkarıldı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fener Rum Patrikhanesi, 15-16 Haziran tarihlerinde İsviçre'de yapılan Ukrayna Barış Zirvesi sonrası kamuoyuyla paylaşılan ortak bildiriden çıkarıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Patrikhane, zirveden günler sonra eklendiği Ukrayna Barış Zirvesi ortak bildirisinden, Türkiye'nin tepki göstermesi sonucu çıkarıldı.

Türkiye'nin ortak bildiriye eklendiği anda listede yer almayan Fener Rum Patrikhanesi, listeye toplantının bitiminden günler sonra eklenmişti.

Dışişleri Bakanlığının tepkisi üzerine İsviçre ve Ukrayna makamları, yeni bir liste yayımlayarak Fener Rum Patrikhanesinin ismini listeden çıkardı.

NE OLMUŞTU?

15-16 Haziran tarihlerinde İsviçre’de yapılan Ukrayna Barış Zirvesi sonunda kabul edilen ve kamuoyuyla paylaşılan Ortak Bildiri’ye Fener Rum Patrikhanesi’nin isminin de imzacı olarak eklenmesine Türkiye'den anında tepki gelmişti.

Zirve kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın gıda güvenliği konulu panele Kenya Dışişleri Bakanı ile beraber moderatörlük yapması bekleniyordu ancak buraya, toplantıdan bir gün önce İsrail ve GKRY’nin de davet edildiği öğrenilmişti.

Bakan Fidan, Zirve’nin ana oturumunda konuştuktan hemen sonra toplantı salonundan ayrılmıştı. Kendisinden sonra söz alan konuşmacıları dinlemedi ve o akşam yapılan diğer faaliyetlere de katılmamıştı. Bakan Fidan, Pazar günü eş moderatörlüğünü yapacağı panele iştirak etmekten de vazgeçti ve hemen Türkiye’ye döndü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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