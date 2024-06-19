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Başakşehir'de çocuklarını rehin alıp camdan sarkıtmıştı! Karar verildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Başakşehir'de eşiyle tartıştıktan sonra 3 çocuğunu evde rehin alan ve çocuklarını camdan dışarı sarkıtan adam tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Başakşehir'de dün akşam saatlerinde eşiyle tartışan yabancı uyruklu bir adam, mahalleyi adeta ayağa kaldırdı. Eşiyle tartışan ve onu evden çıkaran adam, üç çocuğunu rehin alarak çocukları camdan dışarı sarkıttı.

3, 5 ve 7 yaşlarındaki üç çocuğun çığlıkları mahalleyi inletirken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKNA ÇABALARI SONUÇ VERMEDİ

İtfaiye ve polis sokakta yoğun güvenlik önlemi aldı, tedbir amaçlı pencerelerin altına şişme yatak serildi. Ekipler, şahsı ikna etmeye yönelik çalışmalar yürüttü ancak adam çabalara cevap vermedi.

Yaklaşık 6 saat süren ikna çalışmaları sonuç vermeyince özel harekat polis ekipleri eve operasyon düzenledi. Operasyonda N.F. isimli şahıs gözaltına alınırken, çocuklar anneleriyle beraber ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan adam, emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, sonrasında ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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