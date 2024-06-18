Çocuklarını rehin aldı, camdan sarkıttı! İstanbul'da korku dolu anlar

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı 18 Haziran 2024 23:41 - Güncelleme: 18 Haziran 2024 23:43 - Güncelleme:

Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

İstanbul Başakşehir'de eşiyle tartışan bir adam iki çocuğunu rehin aldı. Dört katlı binanın üçüncü katındaki pencereden çocuklarını aşağı sarkıtan adam polisi harekete geçirirken, ikna çalışmaları devam ediyor.