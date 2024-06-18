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Haberler > Yaşam > Çocuklarını rehin aldı, camdan sarkıttı! İstanbul'da korku dolu anlar

Çocuklarını rehin aldı, camdan sarkıttı! İstanbul'da korku dolu anlar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

İstanbul Başakşehir'de eşiyle tartışan bir adam iki çocuğunu rehin aldı. Dört katlı binanın üçüncü katındaki pencereden çocuklarını aşağı sarkıtan adam polisi harekete geçirirken, ikna çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesinde akşam saatlerinde hareketli anlar yaşanıyor. Dört katlı bir binanın üçüncü katında oturan adam, eşiyle tartışınca iki çocuğunu evde rehin aldı.

Yabancı uyruklu olduğu bilinen adamın çocuklarını camdan sarkıttığını gören mahalle sakinleri durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇOCUKLARIN ÇIĞLIKLARI DUYULDU

Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de olası risklere karşı pencerenin altına hava yastığı açtı. Camdan sarkıtılan çocukların ise korkudan çığlık attığı görüldü.

Polis ekipleri, babayı ikna etmek için çalışma başlattı. Ekiplerin olay yerinde çalışması devam ediyor.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
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