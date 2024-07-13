Başıboş köpeklerle ilgili teklif Meclis'te! Belediyelere 4 yıl süre

Ötanazi teklife girdi, barınak kurmaları için belediyelere 2028’e kadar süre tanınacak, görevini yapmayan başkana da iki yıl hapis var.

HABER MERKEZİ ANKARA - Başıboş köpeklerin toplanması, rehabilitasyonu ve tehlike oluşturanların ötanazi işlemine tabi tutulmasını öngören yasa teklifi TBMM Başkanlığında sunuldu.

Bakımevine alınan hayvanlardan saldırgan olan, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olan hayvanlara yerel yönetimlerce ötanazi yapılacak.

Yerel yönetimlere bakımevleri kurmaları için Tarım ve Orman Bakanlığınca uygun görülen miktarlarda mali destek sağlanacak.

31 ARALIK 2028'E KADAR SÜRE

Belediyelere, hayvan bakımevleri kurmaları ve mevcut bakımevlerinin şartları iyileştirmeleri konusunda 31 Aralık 2028’e kadar süre tanınıyor. Barınak için ödenen kaynağı başka amaçlar için kullananlara ve sorumluluğunu yerine getirmeyen yerel yöneticilere 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. Sahipli hayvanın sahibi tarafından terk edilmesi kabahatine ilişkin idari para cezası 60 bin lira olarak belirleniyor.

Teklifle ilgili bilgi veren AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kuduz riskinin toplumda sürekli arttığını bunu önlemek için böyle bir

kanun teklifinin hazırlandığını ifade etti.