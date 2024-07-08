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Başıboş sokak köpekleri 5 yaşındaki çocuğa saldırdı! Durumu kritik

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Başıboş sokak köpekleri 5 yaşındaki çocuğa saldırdı! Durumu kritik
Suriye, Köpek Saldırısı, Adana, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Abbas yere düştü. Düştüğü yerde 5 köpeğin yeniden saldırısına uğrayan çocuğun hayati tehlikesi var.

5 Temmuz saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde arkadaşlarıyla sokakta oyun oynayan Suriye uyruklu Abbas Haşmet, sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

YERDE YATARKEN DE 5 KÖPEK SALDIRDI

Bacağından yaralanan Abbas yere yığıldı. Çocuğun arkadaşları, haber vermek için ailesinin yanına gitti. Bu sırada 5 sokak köpeği daha yerde yatan çocuğa saldırdı. Abbas Haşmet'in yakınları, gelip köpekleri uzaklaştırdı. Kanlar içinde kalan ve bayılan çocuk, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından 5 Ocak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DURUMU KRİTİK

Burada müdahalesi yapılan çocuk, önce Yüreğir Devlet Hastanesi'ne daha sonra ileri tedavisi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Abbas Haşmet'in durumunun ağır olduğu bildirildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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