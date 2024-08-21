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Başıboş sokak köpeği vahşeti! 19 koyun telef oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Başıboş sokak köpeği vahşeti! 19 koyun telef oldu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Başıboş sokak köpekleri vahşeti Türkiye genelinde yine can aldı. Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde başıboş sokak köpekleri 19 koyunu telef etti.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 30 koyundan 19’u telef oldu.

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Alınan bilgilere göre dün, Kulp ilçesi Karabulak Mahallesi Karlı mezrasında Vedat Cengiz’e ait ağıla saldıran başıboş sokak köpekleri, 30 koyundan 19’unu telef etti. Maddi zarara uğrayan Cengiz, tedbirlerin alınması için çağrıda bulundu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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