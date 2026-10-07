Başsavcılıktan Emre Tezmen ve Erdin Özel hakkındaki iddialara açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’in, Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’in 14 milyar TL’yi şahsi hesabına aktardığı iddiasıyla savcılığa başvurduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Özetle Kaydet a- | +A

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında sosyal medya platformlarında yayılan bir iddiaya ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medyada yer alan paylaşımlarda, Emre Tezmen’in Özel’in 14 milyar TL’yi şahsi hesabına aktardığını belirleyerek aylar önce savcılığa başvurduğu öne sürüldü.Başsavcılık ise söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ AK Parti düğmeye bastı! Fon işlemleri için 10 maddelik teklif

Yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlarda 'Tera patronu Emre Tezmen aylar önce Erdin Özel'in 14 milyar TL yi şahsi hesabına aktardığını belirleyince savcılığa başvurmuş' şeklindeki haber içeriklerinin gerçeği yansıtmadığı ve Başsavcılığımıza bu yönde bir müracaatının olmadığı anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala