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Batman'da yabancı uyruklu şahsın midesinde 750 gram uyuşturucu bulundu

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Batman'da narkotik ekipleri il girişinde durdurdukları bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Aramalar sonucunda yabancı uyruklu bir şahsın midesinde saklanmış 750 gram metamfetamin ele geçirildi.

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Batman'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda yabancı uyruklu bir şahsın midesinden 750 gram metamfetamin ele geçirildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Batman'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 Ekim'de gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, il girişinde durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Otobüste yolcu konumunda bulunan yabancı uyruklu şüphelinin gerçekleştirilen tıbbi kontrollerinde, sindirim sistemine saklanmış 91 parça halinde toplam 750 gram metamfetamin maddesi belirlendi. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin sonrasında gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye gönderildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan şahıs cezaevine sevk edildi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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