Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, bebek bakım ürünlerinin tanıtımında kullanılan "yüzde 100 doğal" iddiasına yönelik incelemesini tamamladı. Ürünlerin tamamen doğal bileşenlerden oluştuğunu belgeleyemeyen firmaya 1 milyon 83 bin 706 lira idari para cezası verildi. Tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu belirlenen reklamların da durdurulmasına karar verildi.

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Ticaret Bakanlığı, tüketicileri yanıltan ve gerçeğe aykırı ifadeler içeren reklamlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, yaptığı açıklamada, bebek güneş kremlerinden pişik önleyici kremlere, şampuanlardan yenidoğan bakım ürünlerine kadar pek çok üründe kullanılan "yüzde 100 doğal" ifadelerinin Reklam Kurulunun inceleme konuları arasında yer aldığını bildirdi.

BEBEK BAKIM ÜRÜNLERİ MERCEK ALTINA ALINDI

Reklam Kurulu tarafından yürütülen incelemede, bir e-ticaret platformunda satışa sunulan bebek bakım ürünlerinin tanıtımlarında "yüzde 100 doğal", "organik" ve benzeri ifadelerin kullanıldığı tespit edildi.

Ürünlerin doğal niteliğine ilişkin sertifikalara sahip olmasının, tek başına tamamen doğal bileşenlerden oluştuğunu veya hiçbir kimyasal bileşen içermediğini kanıtlamadığı belirlendi.

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'YÜZDE 100 DOĞAL' İDDİASINI İSPATLAYAMADI

İnceleme sonucunda firmanın, ürünlerinin yüzde 100 doğal olduğu yönündeki iddiasını sunduğu belgelerle ispatlayamadığı değerlendirildi.

Söz konusu reklamların tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğuna hükmeden Reklam Kurulu, ilgili firmaya 1 milyon 83 bin 706 lira idari para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verdi.

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Özellikle bebekler ve çocuklar için tercih edilen ürünlerde tüketicilerin doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Kaplan, şu ifadeleri kullandı:

"Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerimizin güvenini istismar eden, yanıltıcı ve gerçeğe aykırı reklamlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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