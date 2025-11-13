Bursa’da Yıldırım Belediyesi, 6 Mahalle İmar Uygulamaları çerçevesinde Arabayatağı, Çınarönü, Ulus, Yavuzselim, Mevlâna, Hacivat Mahallelerinde 5.867 tapu dağıtırken, 18 bin 950 tapunun da işlemlerini tamamladı.

Yıldırım Belediyesi, 6 Mahalle İmar Uygulamaları 4. Etap kapsamındaki tapu çalışmalarını tamamlayarak, 1.550 hak sahibine tapularını dağıttı.

Yunus Emre Spor Kompleksi’nde düzenlenen tapu dağıtım törenine; Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, AK Parti il yöneticileri, İlçe Tapu Sicil Müdürü Enes Gezmiş, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Demirci, İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan, meclis üyeleri, muhtarlar ve hak sahipleri katıldı.

Belediyeden altı mahallede büyük dönüşüm hamlesi! Yıldırımda tapu sevinci

DÖRT ETAPLIK ÇALIŞMA

Arabayatağı, Çınarönü, Ulus, Yavuzselim, Mevlana ile Hacivat Mahallelerini içerisine alan 300 hektarlık alanda uzun yıllardır devam eden imar ve mülkiyet düzenlemelerine kararlılıkla sahip çıktıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çalışmaları dört etap hâlinde planladıklarını anlattı.

GELECEK İÇİN BÜYÜK ADIM

Açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz “1. Etapta 251, 2. Etapta 4.166, 4. Etap kapsamında 1.550 olmak üzere, toplam 5.867 hak sahibinin tapusunu teslim ettik. 3. Etapta ise imar uygulamalarını tamamladık.

Bu 18 bin 950 tapunun Tapu Tescil Müdürlüğünde tescil edilmesinin ardından kısa süre içerisinde dağıtımını gerçekleştireceğiz. Böylece, 24 bin 817 dönüşüm tapusu üretmiş olacağız.

Bu, Yıldırım’ın geleceğini değiştiren büyük bir adımdır” ifadelerini kullandı. İmar uygulamalarıyla sosyal alanlarla desteklenmiş, ulaşım ve altyapı problemleri olmayan marka değeri yüksek bölgeler oluşturduklarını da belirten Başkan Yılmaz “Her mahallemizi, her sokağımızı, her metrekareyi akılcı ve insan odaklı bir yaklaşımla yeniden planlıyoruz. Bu planlamalarla vatandaşlarımıza sadece güvenli modern konutlar yapma imkânı sağlamıyoruz, aynı zamanda onlar için yeni hayat alanları, ulaşım aksları, yeşil alanlar kazandırıyoruz” dedi.

“ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

6 Mahalle İmar Uygulamaları 4. Etap’taki çalışmalar hakkında konuşan Başkan Oktay Yılmaz “Çalışmalarımız doğrultusunda; 17 bin 500 metrekarelik park alanı, 3.800 metrekarelik cami alanı, 4.000 metrekarelik sağlık tesis alanı, 2.000 metrekarelik yurt alanı, 7.000 metrekarelik pazar alanı, 1.500 metrekarelik otopark alanı başta olmak üzere toplam 97 bin metrekarelik sosyal donatı alanını da bedelsiz olarak kamuya kazandırdık. Bugün olduğu gibi yarın da Yıldırım için çalışmaya, üretmeye, dönüştürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

BATIKAN ALTAŞ

