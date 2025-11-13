“Millete ‘bidon kafalı’, ‘dağdaki çobanla benim oyum bir olabilir mi?’ diyen zihniyet; yenile yenile, burunları sürtüle sürtüle Anadolu insanına saygı göstermeyi öğrendi. İmtiyazlıların, kerameti kendinden menkul elitlerin, milletin kesesinden geçinen tufeylilerin saltanatına son verdik.”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu. Eski Türkiye özlemi duyanlara tepki gösteren Erdoğan özetle şunları söyledi: İktidardaki 23 yıllık süreçte hiçbir zaman dikensiz bir gül bahçesine girmedik, yürümedik. Nice engelle, nice saldırıyla, nice badireyle, nice ihanetle karşılaştık. Milletimizin, namusumuza emanet ettiği iradeyi gasbetmek isteyenler çıktı. Türkiye’nin büyümesini ve güçlenmesini engellemek amacıyla, içeride olduğu kadar dışarıda da partimize yönelik çok büyük tuzaklar kuruldu. Ama biz ne ile karşılaşırsak karşılaşalım, sabrımızı yitirmedik, öfkeye kapılmadık, sağduyu ve serinkanlılığımızı bir an olsun kaybetmedik. Milletimiz de engin ferasetiyle oynanan oyunları gördü, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı, desteğini ve hayır duasını bizlerden esirgemedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan / Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'

RAKİPLERİMİZİ DÖNÜŞTÜRDÜK

Hükûmet etmeyi Ankara’ya sıkışıp kalmak sananların aksine, 23 yıldır ülkemizin 81 vilayetine, 86 milyonun her bir ferdine ulaşmanın, oy tercihi ne olursa olsun insanımızın gönlüne girmenin mücadelesi içindeyiz. Eser ve hizmet siyasetimizle ülkemizin çehresini değiştirmekle kalmadık; bundan çok daha önemlisi, rakiplerimizi dönüştürdük. Yıllarca antidemokratik güçlerin yelkenlerini şişirmesiyle siyaset yapanlar, gönülsüz de olsa en azından zahirde millî iradeyle barışmak, milletin tercihine saygı duymak zorunda kaldı. Millete “bidon kafalı” diyen, “göbeğini kaşıyan adam” diyen, “dağdaki çobanla benim oyum bir olabilir mi?” diyen zihniyet; yenile yenile, burunları sürtüle sürtüle Anadolu insanına saygı göstermeyi öğrendi. İmtiyazlıların, mütegallibenin, kerameti kendinden menkul elitlerin, milletin kesesinden geçinen tufeylilerin saltanatına son verdik. Ana muhalefet partisi dâhil, rakiplerimiz birçok konuda bizi takip ediyor; bizim siyasetimizi referans alarak politikalarını belirliyor. Siyasetin kutup yıldızı olarak işte bu kadroyu, AK Parti’yi ve Cumhur İttifakı’nı görüyor.

ÖZEL, EN AĞZI BOZUK FİGÜR

Siyasette nezaket dersini almayı unutanlar var. Bunların en başında da CHP’nin yeni genel başkanı (Özgür Özel) geliyor. Geçen haftaki hezeyanları karşısında milletimiz gibi bizim de yüzümüz kızardı, bu ülkenin ana muhalefeti adına utanç duyduk. Seleflerine kıyasla, yeni genel başkanın Türk siyasetinin görüp göreceği en ağzı bozuk, en küfürbaz figürlerden biri olduğu görülüyor. Onu da bu zatın çiğliğine, acemiliğine, zayıf karakterine ve vesayet altında siyasetçilik oynamasına veriyoruz. Biz, kendimize ve milletimize saygımız gereği elbette bunların seviyesine inmedik, bundan sonra da inmeyeceğiz.

EMLAK VERGİSİNE DÜZENLEME

Sizin de bildiğiniz gibi, emlak vergilerindeki artış meselesiyle ilgili toplumun farklı kesimlerinden çeşitli tepkiler yükseliyor. Bilhassa CHP’li belediyelerin yönettiği şehirlerde, arsa ve arazi metrekare birim değerlerinde fahiş artışlar yapıldığını görüyoruz. “Ucuzlatacağız” dedikleri su ve toplu ulaşım fiyatlarında olduğu gibi, maalesef burada da verdikleri sözlerin hilafına davranıyorlar. Kantarın topuzunu kaçıran bu artışlara sessiz kalmamız düşünülemez. Önümüzdeki günlerde çözüm önerimizi Meclis’imizin takdirine sunacağız.

SEZER DOĞRU

