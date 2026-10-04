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Benzin bidonlu saldırı kamerada! Galeriye girdi, araçları sıra sıra yaktı, kundaklama anı kamerada

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Antalya’da bir şüphelinin oto galeriyi kundaklama anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Benzin bidonuyla yangın çıkaran şüpheli polise teslim olurken, yangında 6 araç kullanılamaz hale geldi.

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Antalya’nın Serik ilçesinde bir oto galeride korku dolu anlar yaşandı. Elinde benzin bidonuyla iş yerine gelen S.K., araçların üzerine benzin dökerek ateşe verdi.

Benzin bidonlu saldırı kamerada! Galeriye girdi, araçları sıra sıra yaktı, kundaklama anı kamerada
Başlık ResmiBenzin bidonlu saldırı kamerada! Galeriye girdi, araçları sıra sıra yaktı, kundaklama anı kamerada
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6 ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 6 araç kullanılamaz hale geldi.

Benzin bidonlu saldırı kamerada! Galeriye girdi, araçları sıra sıra yaktı, kundaklama anı kamerada
Başlık ResmiBenzin bidonlu saldırı kamerada! Galeriye girdi, araçları sıra sıra yaktı, kundaklama anı kamerada

KUNDAKLAMA ANI KAMERADA

Öte yandan S.K.’nın kundaklama anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin elindeki bidondan araçların üzerine benzin döktüğü, ardından araçları ateşe vererek olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Benzin bidonlu saldırı kamerada! Galeriye girdi, araçları sıra sıra yaktı, kundaklama anı kamerada
Başlık ResmiBenzin bidonlu saldırı kamerada! Galeriye girdi, araçları sıra sıra yaktı, kundaklama anı kamerada

KENDİ TESLİM OLDU

Şüpheli S.K. olayın ardından Serik İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek polise teslim oldu. S.K.’nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili yürütülen soruşturma ise devam ediyor.

Benzin bidonlu saldırı kamerada! Galeriye girdi, araçları sıra sıra yaktı, kundaklama anı kamerada
Başlık ResmiBenzin bidonlu saldırı kamerada! Galeriye girdi, araçları sıra sıra yaktı, kundaklama anı kamerada
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Antalya
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