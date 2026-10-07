Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Berna Laçin hakkında sosyal medya hesabından yaptığı “İzmir daha önce de işgal edildi, korkma!” paylaşımı nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan soruşturma başlattı.

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Oyuncu Berna Laçin’in sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım yargıya taşındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Laçin hakkında Türk Ceza Kanunu’ndaki “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçu kapsamında soruşturma başlattı.

PAYLAŞIM SORUŞTURMA KONUSU OLDU

Soruşturmaya konu paylaşımda Berna Laçin’in, “İzmir daha önce de işgal edildi, korkma!” ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu paylaşımın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının harekete geçti ve Laçin hakkında soruşturma başlattı.

Berna Laçin hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” soruşturması

“HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK” SUÇLAMASI

Laçin hakkında başlatılan soruşturmanın, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçu kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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