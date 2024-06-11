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Beştepe'de diplomasi trafiği! Erdoğan üst düzey isimlerle görüştü

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Beştepe&#039;de diplomasi trafiği! Erdoğan üst düzey isimlerle görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i kabul etmesinin ardından Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'ı, Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Jin Liqun'i ve Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga'yı Beştepe'de ağırladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Erdoğan, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i kabul etmesinin ardından kritik görüşmelerini sürdürdü.

Beştepe'de diplomasi trafiği! Erdoğan üst düzey isimlerle görüştü - 1. Resim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Jin Liqun'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Görüşmenin ardından Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'ı da Külliye'de kabul etti.

Beştepe'de diplomasi trafiği! Erdoğan üst düzey isimlerle görüştü - 2. Resim

DÜNYA BANKASI BAŞKANI'NI AĞIRLADI

Gün içerisinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya gelerek kritik görüşmelerde bulunan Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, Erdoğan ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga'yı Beştepe'de ağırladı. Görüşmede Türkiye'nin ekonomik gidişatı üzerine değerlendirmelerde bulunulduğu belirtildi.

Beştepe'de diplomasi trafiği! Erdoğan üst düzey isimlerle görüştü - 3. Resim

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