Antalya'nın 3 ilçesinde eczane statüsünde olmayan ilaçları ‘gıda takviyesi ruhsatı’ ile satan 8 işletmeye toplam 4 milyon TL para cezası uygulandı. Özellikle turistlerin hedef alındığını belirten Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mustafa Çelebi, gizli stoklardan çıkarılan ilaçların normal fiyatının çok üstünde satıldığını belirtti.

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Antalya Eczacı Odası, bazı işletmelerin Alanya, Manavgat ve Kemer ilçelerinde eczane statüsünde olmamasına rağmen gıda takviyesi ruhsatıyla bazı ilaçları sattığına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

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4 MİLYON TL PARA CEZASI

Yapılan suç duyurusunun ardından 3 ilçedeki toplam 11 işletmeye denetim yapıldı. Ağrı kesici, antibiyotik, tansiyon, kolesterol, diyabet vb. reçeteli ve kontrole tabi ilaçları gıda takviyesi ruhsatıyla satan 8 işletmeye toplam 4 milyon TL para cezası uygulandı.

Beyaz önlüklü kamuflaj! Reçetesiz ilaç satan 8 işletmeye 4 milyon TL para cezası, turistlere 'Takviye' deyip satmışlar

HEDEFLERİNDE TURİSTLER VAR

Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mustafa Çelebi, diğer işletmelere yönelik sürecin devam ettiğini belirtti. Çelebi Ürün Takip Sistemi'ne (ÜTS) kayıtlı olması gereken, yetkisiz ve ruhsatsız işletmelerde bulundurulması yasak olan nebulizatör, ateş ölçer, temassız ateş ölçer ve tansiyon aleti gibi tıbbi cihazların da yasadışı şekilde satışa sunulduğunu belirtti.

İşletmelerin ağırlıklı turistleri hedef aldığını söyleyen Çelebi, Türk vatandaşların internet üzerinden fiyat karşılaştırması yapabilmesi ve bu tip işletmelere mesafeli durması nedeniyle kaçak satışların çoğunlukla turistler üzerinden yürütüldüğünü belirtti.

Beyaz önlüklü kamuflaj! Reçetesiz ilaç satan 8 işletmeye 4 milyon TL para cezası, turistlere 'Takviye' deyip satmışlar

Çelebi, eczanelerden reçeteli temin edilen ilaç ve medikal ürünlerin, denetimden uzak şekilde eczane benzeri bu işletmeler üzerinden turistlere reçetesiz pazarlandığını ifade etti.

Çelebi 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle bu kişiler hakkında işlem yapıldığını belirterek “Gizli stoklardan çıkarılan ilaçların, müşterilere normal fiyatının çok üstünde fiyatla satılıyor" dedi.

Beyaz önlüklü kamuflaj! Reçetesiz ilaç satan 8 işletmeye 4 milyon TL para cezası, turistlere 'Takviye' deyip satmışlar

“İLAÇLARI ECZANEDEN ALIN”

Vatandaşlara ilaçlarını sadece eczanelerden alma çağrısı yapan Çelebi şöyle konuştu:

Turizm bölgelerinde; 'drugstore',' pharma center' gibi ifadeler ve tabelalar kullanmak suretiyle, yeşil artı işaretleri kullanarak kendilerini eczaneye benzeten ama eczane olmayan ve hiçbir şekilde ilaç satış yetkisi bulunmayan işletmelerin ortaya çıktığını görüyoruz. Bu işletmelerde vitamin satışı adı altında ilaç satışı yapıldığını defalarca belgeledik ve bunlarla ilgili suç duyurularında da bulunduk. Bu işletmelerle ilgili önlemler idari tarafta alınmaya başlandı.

Beyaz önlüklü kamuflaj! Reçetesiz ilaç satan 8 işletmeye 4 milyon TL para cezası, turistlere 'Takviye' deyip satmışlar

BEYAZ ÖNLÜK GİYİP SATMIŞLAR

Çelebi, "İşletme içerisinde beyaz önlük giymek ve önlük cebine yazılan yazılar ile içeride doktor- eczacı çalışıyormuş izlenimi vermek suretiyle hem de tabelalarda buranın bir eczane ve sağlık merkezi olduğu imajı verilerek kandırma ve yanıltma yapıldığını görüyoruz. Rapor kapsamında, bu işletmelerin önemli halk sağlığı sorunu olduğu açıkça tespit edildi. Adli ve idari yönden uygulanması gereken yaptırımlar, konunun muhatabı ilgili tüm idari paydaşlara ve il sağlık müdürlüklerine rapor edildi” dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Antalya Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAntalya

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