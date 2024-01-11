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    Beylikdüzü'nde 4 dakikada 3 milyon TL’lik altın vurgunu

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    İstanbul Beylikdüzü’ndeki bir kuyumcuyu soyan yüzleri maskeli hırsızlar, 4 dakika içerisinde yaklaşık 3 milyon TL değerindeki altını çalıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anları kameraya yansıdı. Polis şimdi her yerde o suçluları arıyor.

    Beylikdüzü&#039;nde 4 dakikada 3 milyon TL’lik altın vurgunu
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde yeni bir kuyumcu soygunu gündeme geldi. Maskeli 4 hırsız, 4 dakika içerisinde bir buçuk kilo altın çaldı. Hırsızlık anları kameraya saniye saniye yansırken polis suçluları yakalamak için çalışma başlattı.

    İhlas Haber Ajansı’nın aktardığı habere göre, hırsızlık olayı gece saat 04.00 sıralarında Barış Mahallesi Palmiye Sokak'ta bulunan bir kuyumcuda yaşandı.

    ALTINLARI ÇUVALLARA DOLDURUP KAYIPLARA KARIŞTILAR

    İddiaya göre maskeli 4 hırsız kepengi ve camları kırarak iş yerine girdi. Hırsızlar 4 dakika içerisinde yaklaşık 1 buçuk kilo altını yanına getirdikleri çuvallara doldurdu. Ardından dışarı çıkan hırsızlar geldikleri araçlara binerek kayıplara karıştı.

    Olay yerine gelen polis ekipleri yapılan incelemelerin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan hırsızlık anı iş yerinde bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Beylikdüzü'nde 4 dakikada 3 milyon TL’lik altın vurgunu

    Görüntülerde şüphelilerin önce kepengi daha sonra camı kırarak içeri girdikleri görüldü. İçeride yaklaşık 4 dakika kalan şüphelilerin tezgahta bulunan altınları alarak uzaklaştığı da kaydedildi.

    “TEZGAHTA NE VARSA ALMIŞLAR”

    Soygunun gerçekleştiği kuyumcunun komşusu olan Mustafa Yılmaz, “Komşumuzun kuyumcu dükkanını soymuşlar. Soygun gece saat 04.00 sıralarında olmuş. Ekmek almaya indiğimizde baktık ki bir kalabalık var. Hırsızlığın ardından olay yeri inceleme geldi. Parmak izi ve güvenlik kamera görüntülerini aldılar. Sonuçlar bekleniyor inşallah failler yakalanır. Kamera görüntülerine baktığımızda yüzleri kapalı üç kişi görünüyor. Komşumuzun söylediğine göre beyaz bir araba geliyor. Aracın içinde bir kişi var deniyor. Tahminen yüzleri maskeli toplam dört kişi beyaz elbise giymişler. Kameradan baktığımız kadarıyla kepenkleri kırmışlar. Olay aşağı yukarı üç dört dakikada olmuş. Tezgahta ne varsa almışlar" şeklinde konuştu.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    AltınKuyumcuSoygunHırsızlıkBeylikdüzü
    Haberler > Gündem > Beylikdüzü'nde 4 dakikada 3 milyon TL’lik altın vurgunu
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