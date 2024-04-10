Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Beylikdüzü'ndeki pitbull dehşeti kamerada

Beylikdüzü'ndeki pitbull dehşeti kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Beylikdüzü'nde Cem Mert Ö. isimli vatandaş, alışveriş yapmak istediği büfenin önünde pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin bacağından ısırdığı şahsa 28 dikiş atıldı. Dehşet anları ise kameraya yansıdı. 

Beylikdüzü'nde geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Cem Mert Ö. isimli vatandaş bir şeyler almak için büfeye doğru yöneldi.

Bu sırada Cem Mert Ö.'ye pitbull cinsi bir köpek saldırdı. Köpek, adamı bacağından ısırdı.

28 DİKİŞ ATILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan şahsın bacağına 28 dikiş atıldığı öğrenildi.

BÜFE SAHİBİ GÖZALTINDA

Saldırgan köpeğin E.Ö. isimli büfe sahibine ait olduğu tespit edildi. Büfe sahibi yakalanırken, köpek ise Haydi ekiplerince tedbir amaçlı muhafaza altına alınarak belediye ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan büfe sahibi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Görüntülerde büfeye doğru gelen Cem Mert Ö.'ye köpeğin saldırdığı, bir süre sonra da bıraktığı görüldü.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
YouTuber Ruhi Çenet'in hayatı ve biyografisiTogg'un tasarımı mı kopyalandı? Çinli şirketten şaşırtan benzerlik!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yerel seçim sürecinin en başarılı milletvekilleri kim? ORC'den dikkat çeken araştırma - GündemYerel seçim sürecinin en başarılı milletvekilleri kim?Sakarya'daki aile katliamının arkasından 'araba' çıktı - GündemSakarya'da aile katliamı!Ankara'nın en işlek caddeleri bayramın ilk günü boş kaldı - GündemAnkara'nın en işlek caddeleri bayramın ilk günü boş kaldıEkipler say say bitiremedi! Dilenci kadının üzerinden çıkan para pes dedirtti - GündemDilencinin üzerinden çıkan para pes dedirttiHasan Arat'tan Beşiktaş taraftarını çıldırtacak karar! Santos için... - GündemHasan Arat'tan Beşiktaş taraftarını çıldırtacak kararBayram tatilinin acı bilançosu katlanıyor: 4 günde 26 kişi öldü, binlerce kişi yaralandı - GündemBayram tatilinin acı bilançosu katlanıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...