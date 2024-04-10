Beylikdüzü'ndeki pitbull dehşeti kamerada
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Beylikdüzü'nde Cem Mert Ö. isimli vatandaş, alışveriş yapmak istediği büfenin önünde pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin bacağından ısırdığı şahsa 28 dikiş atıldı. Dehşet anları ise kameraya yansıdı.
Beylikdüzü'nde geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Cem Mert Ö. isimli vatandaş bir şeyler almak için büfeye doğru yöneldi.
Bu sırada Cem Mert Ö.'ye pitbull cinsi bir köpek saldırdı. Köpek, adamı bacağından ısırdı.
28 DİKİŞ ATILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan şahsın bacağına 28 dikiş atıldığı öğrenildi.
BÜFE SAHİBİ GÖZALTINDA
Saldırgan köpeğin E.Ö. isimli büfe sahibine ait olduğu tespit edildi. Büfe sahibi yakalanırken, köpek ise Haydi ekiplerince tedbir amaçlı muhafaza altına alınarak belediye ekiplerine teslim edildi.
Gözaltına alınan büfe sahibi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Görüntülerde büfeye doğru gelen Cem Mert Ö.'ye köpeğin saldırdığı, bir süre sonra da bıraktığı görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı