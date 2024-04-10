Beylikdüzü'ndeki pitbull dehşeti kamerada

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 10 Nisan 2024 13:14 - Güncelleme: 10 Nisan 2024 13:44 - Güncelleme:

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Beylikdüzü'nde Cem Mert Ö. isimli vatandaş, alışveriş yapmak istediği büfenin önünde pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin bacağından ısırdığı şahsa 28 dikiş atıldı. Dehşet anları ise kameraya yansıdı.