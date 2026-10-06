Bilinci kapanan bebeği hastaneye yetiştirdi! Bakan Çiftçi'den o polise teşekkür

Hatay’da sağlık sorunu nedeniyle bilinci kapanan bebeği, babasının kucağında motosikletiyle hastaneye yetiştiren polis memuruna İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi’den teşekkür geldi.

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Hatay’da sağlık sorunu yaşayan ve bilinci kapanan bir bebeğin hastaneye ulaştırılması sırasında yaşananlar dikkat çekti. Görev başındaki bir polis memuru, bebeği babasının kucağında motosikletiyle hastaneye yetiştirdi.

Olayın ardından İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla polis memuruna teşekkür etti.

Çiftçi, paylaşımında, “Hatay'da sağlık sorunu yaşayan ve bilinci kapanan bebeği, babasının kucağında motosikletiyle hastaneye yetiştiren görev başındaki polis kardeşim, saniyelerin bile önem taşıdığı bir anda gösterdiğin hassasiyet ve hızlı müdahale için yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi, bebeğe geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifa temennisinde bulundu.

Emniyet Teşkilatı’nın vatandaşların ihtiyaç duyduğu her an yanlarında olmaya devam ettiğini belirten Çiftçi, görevlerini sorumluluk bilinciyle yerine getiren tüm polis memurlarına teşekkür etti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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