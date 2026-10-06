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Bilinci kapanan bebeği hastaneye yetiştirdi! Bakan Çiftçi'den o polise teşekkür

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Hatay’da sağlık sorunu nedeniyle bilinci kapanan bebeği, babasının kucağında motosikletiyle hastaneye yetiştiren polis memuruna İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi’den teşekkür geldi.

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Hatay’da sağlık sorunu yaşayan ve bilinci kapanan bir bebeğin hastaneye ulaştırılması sırasında yaşananlar dikkat çekti. Görev başındaki bir polis memuru, bebeği babasının kucağında motosikletiyle hastaneye yetiştirdi.

Olayın ardından İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla polis memuruna teşekkür etti.

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Bakan Çiftçi'den görev başındaki polise teşekkür: İyi ki varsınız

Çiftçi, paylaşımında, “Hatay'da sağlık sorunu yaşayan ve bilinci kapanan bebeği, babasının kucağında motosikletiyle hastaneye yetiştiren görev başındaki polis kardeşim, saniyelerin bile önem taşıdığı bir anda gösterdiğin hassasiyet ve hızlı müdahale için yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi, bebeğe geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifa temennisinde bulundu.

Emniyet Teşkilatı’nın vatandaşların ihtiyaç duyduğu her an yanlarında olmaya devam ettiğini belirten Çiftçi, görevlerini sorumluluk bilinciyle yerine getiren tüm polis memurlarına teşekkür etti.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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