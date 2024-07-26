Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bingöl depreminin ardından Naci Görür açıkladı: Yeri can sıkıcı, her iki fayda da...

Bingöl depreminin ardından Naci Görür açıkladı: Yeri can sıkıcı, her iki fayda da...

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Bingöl depreminin ardından Naci Görür açıkladı: Yeri can sıkıcı, her iki fayda da...

Gündem Haberleri

Bingöl Karlıova'da meydana gelen 4,2'lik depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. Deprem yerinin can sıkıcı olduğunu belirten Görür, "Her iki fayda da bu yörede deprem bekliyoruz" dedi.

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde deprem meydana gelen 4,2 büyüklüğünde depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.

AFAD, saat 18.27’de gerçekleşen depremin yerin 11,88 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtirken, endişe verici o açıklama dikkat çekti.

"HER İKİ FAYDA DA DEPREM BEKLİYORUZ"

Yer Bilimci Prof. Dr. Görür, X sosyal medya hesabı üzerinden depremi "yeri can sıkıcı" olarak değerlendirdi ve şunları söyledi: 

"Karlıova-Serpmekaya/Bingöl’de 4,1 deprem oldu. Deprem küçük ama yeri can sıkıcı. Hem KAF’a, hem DAF’a yakın. Her iki fayda da bu yörede deprem bekliyoruz. Buralara yakın yerlerde olan depremler faylardaki stres alanını değiştirebilir diye hep endişe ederiz."

Düzenleyen:  - Gündem
Doğu Kudüs'te TRT Haber'e saldırı! Dışişleri'nden kınama geldiTrump Orta Doğu'yu işaret etti: "Kazanmazsam 3. Dünya Savaşı çıkar"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Doğu Kudüs'te TRT Haber'e saldırı! Dışişleri'nden kınama geldi - GündemDoğu Kudüs'te TRT Haber'e saldırı! Dışişleri kınadıTürkiye'nin hamlesi Yunan'ı korkuttu: Bu tam bir savaş ilanı - GündemTürkiye'nin hamlesi Yunan'ı korkuttu!Ankara'da doğalgaz borusunda patlama! Yangına yol açtı - GündemDoğalgaz borusunda patlama! Yangına yol açtıEge'de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ilk verileri açıkladı - GündemEge'de korkutan deprem5'nci kattan aşağı düştü! 14 yaşındaki çocuk ağır yaralı  - Gündem5'nci kattan aşağı düştü! 14 yaşındaki çocuk ağır yaralıErdoğan'dan seçimin ardından ilk ziyaret! Baba ocağı Rize'de vatandaşlara hitap etti - GündemErdoğan'dan seçimin ardından ilk ziyaret! Rize'de konuştu
Sonraki Haber Yükleniyor...