Bingöl depreminin ardından Naci Görür açıkladı: Yeri can sıkıcı, her iki fayda da...

Bingöl Karlıova'da meydana gelen 4,2'lik depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. Deprem yerinin can sıkıcı olduğunu belirten Görür, "Her iki fayda da bu yörede deprem bekliyoruz" dedi.

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde deprem meydana gelen 4,2 büyüklüğünde depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.

AFAD, saat 18.27’de gerçekleşen depremin yerin 11,88 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtirken, endişe verici o açıklama dikkat çekti.

"HER İKİ FAYDA DA DEPREM BEKLİYORUZ"

Yer Bilimci Prof. Dr. Görür, X sosyal medya hesabı üzerinden depremi "yeri can sıkıcı" olarak değerlendirdi ve şunları söyledi:

"Karlıova-Serpmekaya/Bingöl’de 4,1 deprem oldu. Deprem küçük ama yeri can sıkıcı. Hem KAF’a, hem DAF’a yakın. Her iki fayda da bu yörede deprem bekliyoruz. Buralara yakın yerlerde olan depremler faylardaki stres alanını değiştirebilir diye hep endişe ederiz."