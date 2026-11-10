Bir büyükşehir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor! 6 gündür telefonlara çıkmıyor

Zehir zemberek bir açıklama ile Yeni Parti'den istifa eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in, AK Parti'ye geçeceği iddia edildi. Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre de Yüceer'in böyle bir hazırlık içinde bulunduğunu belirtip "Telefonlara 5-6 gündür çıkmıyor" dedi.

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AK Parti'ye milletvekili, il ve ilçe belediye başkanları düzeyinde katılımlar sürerken dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Cumartesi günü Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, üyesi olduğu Yeni Parti’den istifa etti.

Zehir zemberek bir açıklama yayınlayan Yüceer, "Ben siyaseti koltuk hesabı yapmak için yapmadım. Biz başımız dik, alnımız açık, hemşerilerimize karşı sorumluluğumuzun bilinciyle yolumuza devam edeceğiz. Tekirdağ için çalışmaya devam edeceğim" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer

TELEFONLARA ÇIKMIYOR

Bu gelişmelerin ardından gözler, Yüceer'in AK Parti veya başka bir partiye geçip geçmeyeceğine çevrildi. Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, dün yaptığı açıklamada, "4 dönem milletvekilliği yapmıştır. Büyükşehir adayı gösterilmiştir. Haksızlığa uğradığı hiçbir alan olmamıştır. Partideki yetkili arkadaşların telefonuna 5-6 gündür çıkmıyordu. AK Parti'ye geçme konusunda hazırlığı olduğu da kulağımıza geliyor." ifadelerini kullandı.

Bu sözler Yüceer'in AK Parti'ye geçeceği iddialarını kuvvetlendirirken gazeteci Sinan Burhan da "AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan'ı aradım. 'Candan Hanım AK Parti'ye geçer mi?' diye sordum. O da 'Candan Hanım'ın valimizle, milletvekillerimizle çok iyi diyalogları var, uyumlu çalışan bir isim. Genel merkezimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız kendisini AK Parti'ye kabul ederse biz Candan Hanım'la çalışmaktan mutlu oluruz. Tekirdağ'da kavga döneminin bitip hizmet döneminin başlaması lazım. Bizim AK Parti milletvekilleri olarak Candan Hanım'la aramız iyi, kapımız açık" şeklinde konuştu.

CANDAN YÜCEER KİMDİR?

Candan Yüceer 4 Mayıs 1973 yılında Ankara'da dünyaya gelen Türk siyasetçi ve hekimdir. TBMM 24., 25., 26 ve 27. Dönem Tekirdağ Milletvekili oldu.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Candan Yüceer, Ankara, Samsun, Çerkezköy ve Tekirdağ'da hekim olarak görev yaptı. Çerkezköy CUMOK Kurucu Başkanlığı, Türkiye CUMOK Yönetim Kurulu Üyeliği, Çerkezköy Atatürkçü Düşünce Derneği Üyeliği ve Yöneticiliği, Kadınlar El Ele Derneği Üyeliği, Tabip Odası Üyeliği görevlerinde bulundu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer

24, 25, 26 ve 27. Dönemde Tekirdağ Milletvekili seçildi. 3 Dönem CHP Parti Meclisi üyeliği yaptı. CHP Kadın ve Çocuk Hakları İzleme ve İnceleme Komisyonu Başkanlığı yaptı. Türkiye genelinde AMATEM ve ÇEMATEM'leri ziyaret ederek Madde bağımlılığı ile mücadele ve çocuk haklarına ilişkin çalışmalar yürüttü. CHP Kadın ve Çocuk Hakları İzleme ve İnceleme Komisyonu Başkanlığı ve CHP Parti Meclisi Üyeliği görevlerinde bulundu. TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliği yaptı. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili görevini yürüttü. Yüceer, 14 Mayıs 2023 milletvekili seçimlerinde yer almayacağını ifade etti.

Candan Yüceer 16 Ekim 2023 tarihinde ise Süleymanpaşa ilçesinde merkez ofisini açarak, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adaylığını resmen belirtti.

10 Ocak 2024'te parti meclisi onayıyla 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için CHP Tekirdağ Belediye Başkan adayı olmuştur.

Op. Dr. Kamil Yüceer ile evli olan Candan Yüceer, iki çocuk annesidir.

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