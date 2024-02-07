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    • Bir çığ faciası da Erzurum'da! Kar altında kalan operatör için seferber oldular

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Erzurum, Çığ, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Artvin ve Rize'nin ardından bir çığ haberi de Erzurum'dan geldi. Şiddetli kar ve tipinin etkili olduğu kentte yolları açmak için çalışma yapan kepçe operatörü çığ altında kaldı. Ekiplerin seferber olduğu operatör kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

    Yoğun kar ve tipinin etkili olduğu Erzurum'un Aziziye ilçesindeki Başkurt Mahallesi'nde, karla mücadele çalışması yapan Erzurum Büyükşehir Belediyesi personeli operatör Muhammet Yusuf Bucuğa (40), çığ altında kaldı.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

    EKİPLER SEFERBER OLDU

    Yolların kardan kapalı olduğu bölgeye güçlükle ulaşan ekipler, operatörü çığ altından kurtardı. Olayda, vücudunun bazı yerlerinde kırıklar bulunan Bucuğa, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi süren Bucağa'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Bir çığ faciası da Erzurum'da! Kar altında kalan operatör için seferber oldular

    Vali Mustafa Çiftçi, ihbar üzerine tüm ekiplerin seferber edildiğini belirterek, "Çığ altında kalan kepçe operatörü ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı" dedi.

    Öte yandan dün de şiddetli kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Karadeniz'de çığ faciaları peş peşe gelmişti. Artvin'de çığın altında kalan iş makinesi operatörü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Rize'de de kapanan yollarda kar çalışması yapan operatörün kullandığı kepçenin üzerine çığ düştü. Arkadaşları tarafından kurtarılan operatör hastaneye kaldırıldı.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    ErzurumÇığ
    Haberler > Gündem > Bir çığ faciası da Erzurum'da! Kar altında kalan operatör için seferber oldular
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