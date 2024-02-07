Bir çığ faciası da Erzurum'da! Kar altında kalan operatör için seferber oldular

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 7 Şubat 2024 17:18 - Güncelleme: 7 Şubat 2024 17:29 - Güncelleme:

Erzurum, Çığ, Haber

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Artvin ve Rize'nin ardından bir çığ haberi de Erzurum'dan geldi. Şiddetli kar ve tipinin etkili olduğu kentte yolları açmak için çalışma yapan kepçe operatörü çığ altında kaldı. Ekiplerin seferber olduğu operatör kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.