Bir devir sona eriyor! Otomotiv devi Tofaş üretimi durduruyor

15 Aralık 2023 13:00 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 13:13

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın otomotiv devi Tofaş Türk Otomobil Fabrikası, 27 Aralık'tan itibaren 14 Ocak'a kadar üretime ara verileceğini duyurdu. İşçi ve işveren sendikaları arasında toplu sözleşme pazarlığının sürdüğü dönemde şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, üretim 14 Ocak tarihinde yeniden başlayacak.

Açıklamada, "Şirketimiz Bursa Fabrikasında yılsonu envanter sayımı ve üretim hatlarında yapılacak planlı bakım çalışmaları sebebi ile 27 Aralık 2023 - 14 Ocak 2024 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verilecektir. Fabrikamız 15 Ocak 2024 Pazartesi günü üretime başlayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

TOFAŞ 7 MİLYONDAN FAZLA OTOMOBİL ÜRETTİ

Öte yandan, geçtiğimiz yaz döneminde Tofaş, şimdiye kadar rekor sayıda üretim yaptıklarını duyurmuştu. Şirket, temmuz ayında yaptığı açıklamada, 7 milyonuncu aracını ürettiğini belirtti.

Sürdürülebilir yönetim modeli, üretim ve ihracat hacmi, AR-GE ve teknoloji yetkinlikleri, 6 bine yakın çalışanı ile Türkiye ekonomisine, sanayii ve AR-GE birikimine önemli bir katma değer sağlayan Tofaş, başarılarıyla Türkiye otomotiv sektörünün yıllar içerisindeki dönüşümünde etkin rol aldı.

2010’lu yıllar itibariyle üretimde sıçramalı büyüme gerçekleştiren Tofaş Fabrikası’nda üretilen 7 milyonuncu araç Egea Cross Wagon oldu.

Tofaş, üretime başlangıcından 7 milyonuncu araç üretimine kadar 25 farklı modeli dünya yollarına çıkardı. Üretime başlamasından bugüne kadarki süreçte toplam 3,7 milyon araç ihracatı gerçekleştirdi ve yaklaşık 43 milyar dolar ihracat geliri elde ederek ülke ekonomisine katkısını sürdürdü.