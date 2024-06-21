Bir garip olay! Kapalı dükkana kurşun yağdırıp kayıplara karıştı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir iş yerini hedef alan şahıs, ilk denemesinde silahın tutukluk yapmasından dolayı başarılı olamadı. Ara sokakta silahını doldur boşalt yapan şüpheli, 2’nci denemesinde iş yerine 5 el ateş açtı. O anlar kameralara da yansıdı.

Dün saat 23.30 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi’nde yüzü maskeli olan şüpheli, elindeki silahı sokak üzerinde bulunan tabela dükkanına doğru yöneltip ateş açmak istedi. Şahıs, ilk denemesinde silahın tutukluk yapmasından dolayı başarılı olamadı.

BOŞ DÜKKANA KURŞUN YAĞDIRDI

Silahın tutukluk yapmasından sonra ara sokağa giren şüpheli silahı doldur boşalt yaparak düzeltmeye çalıştı. Ardından ikinci kez aynı dükkanı hedef alan şahıs, tabela dükkanına doğru 5 el ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. Olay anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilirken şüpheli şahsın rahat tavırları bu kadarına pes dedirtti.

İŞ YERİ SAHİBİ KONUŞTU

İş yeri sahibi Ramazan Kaya, "Oğlum akşam dükkandan çıkıp evine geçiyor. Aradan çok geçmeden muhtemelen planlı bir şekilde gelip 23.30 gibi burayı taramaya çalışıyor ama silahı patlamıyor. Tekrar dönüş yapıp sokağın içerisinde silahını doldur boşalt yapıyor. Ardından dönüyor ve sol eliyle 5 el ateş ediyor. Biz de camı şu anda kapattık. Polisler geldi yardımcı oldular. Muhtemelen alt sokakta maskesini takmış üstüne montunu giymiş. 19-20 yaşlarında kilolu bir kişi. 30 senedir buradayız biz. Mahalleliye sorulabilir. Burada kimseye kış demiş insan değiliz. Bizi herkes bilir" ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.