Bir tanesi 8 lira 40 kuruş! Sosyal medyayı sallayan fotoğraf

Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Temmuz 2025 11:46 - Güncelleme: 16 Temmuz 2025 11:52 - Güncelleme:

Eskişehir, Sosyal Medya, CHP, AK Parti, Haber

Eskişehir'de semt pazarındaki bir tezgahta tane kirazın 10 TL olması çok konuşulmuştu. Son olarak bir markette kirazın tane fiyatı sosyal medyada gündem oldu.

CHP'li Belediye Meclis Üyesi Cenk Sungur, Eskişehir'de bir pazar esnafının kiraz tezgahını paylaşıp, eleştiride bulunmuştu. İlgili Haber "Kirazın tanesi 10 TL" etiketi olay oldu! CHP eleştirdi, esnaf tepki gösterdi Sungur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kiraz taneyle satılıyor: 10 TL! AK Parti'nin Türkiye'sinde meyve artık altın değerinde. Yakında 'çeyrek muz', 'yarım zeytin' dönemine de geçeriz. Bu halk bunu hak etmiyor" ifadelerini kullanmıştı. SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU Son olarak sosyal medyada bir markette kirazın tane fiyatı gündem oldu. Tartıya konulan bir kirazın fiyatının 8 lira 40 kuruş olduğu görüldü. İşte o fotoğraf:

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mahmut Ekinci