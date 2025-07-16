Bir tanesi 8 lira 40 kuruş! Sosyal medyayı sallayan fotoğraf
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Eskişehir'de semt pazarındaki bir tezgahta tane kirazın 10 TL olması çok konuşulmuştu. Son olarak bir markette kirazın tane fiyatı sosyal medyada gündem oldu.
CHP'li Belediye Meclis Üyesi Cenk Sungur, Eskişehir'de bir pazar esnafının kiraz tezgahını paylaşıp, eleştiride bulunmuştu.
Sungur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kiraz taneyle satılıyor: 10 TL! AK Parti'nin Türkiye'sinde meyve artık altın değerinde. Yakında 'çeyrek muz', 'yarım zeytin' dönemine de geçeriz. Bu halk bunu hak etmiyor" ifadelerini kullanmıştı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Son olarak sosyal medyada bir markette kirazın tane fiyatı gündem oldu. Tartıya konulan bir kirazın fiyatının 8 lira 40 kuruş olduğu görüldü.
İşte o fotoğraf:
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mahmut Ekinci