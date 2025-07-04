Bir yangın haberi de Eskişehir'den! 3 helikopter, 51 araç ve 227 personel müdahale etti

Havaların iyice ısınmasıyla birlikte birçok ilden orman yangını haberleri gelirken, alevlerin yükseldiği son bölge Eskişehir Seyitgazi oldu. Kırsal bölgedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına çok sayıda ekip müdahale etti. Kütahya ve Bolu'dan ekiplerin de desteğe geldiği yangın kontrol altına alındı.

Bilecik, Hatay, İzmir, Manisa, İzmir... Son günlerde alevlerin sardığı illere Eskişehir de eklendi. Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

ORMANLIK ALANDA YOĞUN DUMAN

Bardakçı ile Şükranlı Mahallesi arasında bulunan kırsal bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen yoğun miktardaki duman, ekipleri harekete geçirdi.

3 HELİKOPTER MÜDAHALE ETTİ

Kütahya ve Bolu'dan ekiplerin de desteğe geldiği yangına, 3 helikopter, 51 araç ve 227 personelle müdahale edildi.

İŞ MAKİNELERİ DE YÖNLENDİRİLDİ

Yangının yayılma eğiliminde olduğu belirtilirken, Eskişehir'den iş makineleri de yangın bölgesine yönlendirildi.

"RÜZGARIN ÇOK HIZLI OLMASI MÜDAHALEYİ AKSATIYOR"

Bölgeye giden Han Belediye Başkanı Bekir Belceli, çalışmalarla ilgili açıklama yaptı. Şu anda 2 helikopter, 15'e yakın arazöz ve 200'e yakın personel ileyangına müdahale edildiğini belirten Belceli, rüzgarın mücadeleyi zorlaştırdığını ifade etti.

Han Belediye Başkanı Bekir Belceli, "Saat 11.30-11.45 civarında yangından haberimiz oldu. Seyitgazi Şükranlı Köyü ile Bardakçı Köyü'nün arasında bir mesafede. Biz de Han İlçesi'nden arkadaşlarla birlikte hemen hareket ettik. Saat 12.20'de yangın mahalline ulaştık. Zaten ekipler de müdahale etmişti. Şu anda da 2 helikopter, 15'e yakın arazöz itfaiye aracı ve 200'e yakın personelle müdahale ediliyor. Rüzgarın çok hızlı olması mücadeleyi biraz aksatıyor" dedi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına aldı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.