Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bir zamanlar Kayseri'nin ünlü iş adamıydı! Hapis cezası aldı

Bir zamanlar Kayseri'nin ünlü iş adamıydı! Hapis cezası aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bir zamanlar Kayseri&#039;nin ünlü iş adamıydı! Hapis cezası aldı
Dolandırıcılık, Kayseri, Hapis Cezası, Hukuk, Müteahhit, Para Cezası, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bir dönem Kayseri'nin en ünlü müteahhitlerinden olan S.A., "dolandırıcılık" suçlamasıyla yargılandığı davada 3 yıl 4 ay hapis ve 33 bin 320 TL para cezası aldı. Şikayetçi Ö.T., S.A.'nın parasını aldığı dairesini başkasına sattığını söylemişti.

Kayseri'de bir dönemin ünlü müteahhitlerinden S.A.'nın; Ö.T. isimli kadını dolandırdığı iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması, Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

"KONKORDATO SÜRECİ İFLASA DÖNÜŞTÜ"

S.A.'nın katılmadığı duruşmada avukatı, "Mütalayı kabul etmiyoruz. Önceki beyanları ve yazılı savunmamızı tekrar ederiz. Konkordato nedeni ve arsa sahibinden daireleri teslim alamamamız nedeniyle bu eylem yaşanmıştır. Konkordato süreci iflasa dönüşmüştür. Müvekkil atılı suçu işlememiştir. Beraatini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bir zamanlar Kayseri'nin ünlü iş adamıydı! Hapis cezası aldı - 1. Resim

3 YIL 4 AY HAPİS, 33 BİN 320 TL PARA CEZASI

Ö.T. ve avukatının hazır bulunduğu davada mahkeme heyeti, S.A.'ya dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 33 bin 320 TL para cezası verdi.

"PARASINI ÖDEDİĞİM DAİREYİ BAŞKASINA SATTI"

2 Temmuz'da görülen duruşmada şikayetçi Ö.T., S.A.'nın parasını aldığı daireyi kendisine teslim etmeyip, başkasına sattığını belirtmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe’de 2 dakika forma giydi, takım değiştirdi! İşte yeni adresi5 ayda 4.7 milyar dolar! Türkiye'ye para yağdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
PKK'nın silahları yakmasına CHP'den ilk yorum! Özgür Özel yol haritası çizdi - GündemPKK'nın silahları yakmasına CHP'den ilk yorum!Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile telefonda görüştü! Gündemde tek konu var - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile telefonda görüştü!Bosna Hersek'te tarihi açılış! Akümülatör fabrikası müze oldu, şehitlerin eşyaları ziyaret edildi - GündemBosna Hersek'te tarihi açılışİBB'nin döküm sahası ilan etti, Arnavutköy Belediyesi koruma altına aldı - GündemİBB kıydı, ilçe belediyesi sahip çıktıEkrem İmamoğlu'nun yargılandığı Beylikdüzü Belediyesi davasında yeni gelişme - Gündemİmamoğlu'nun yargılandığı davada yeni gelişmeLeman Dergisi'nin firari yazı işleri müdürü Aslan Özdemir gözaltına alındı - GündemFirari isim İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı!
Sonraki Haber Yükleniyor...