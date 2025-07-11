Bir zamanlar Kayseri'nin ünlü iş adamıydı! Hapis cezası aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 11 Temmuz 2025 16:03 - Güncelleme: 11 Temmuz 2025 16:43 - Güncelleme:

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Bir dönem Kayseri'nin en ünlü müteahhitlerinden olan S.A., "dolandırıcılık" suçlamasıyla yargılandığı davada 3 yıl 4 ay hapis ve 33 bin 320 TL para cezası aldı. Şikayetçi Ö.T., S.A.'nın parasını aldığı dairesini başkasına sattığını söylemişti.

Kayseri'de bir dönemin ünlü müteahhitlerinden S.A.'nın; Ö.T. isimli kadını dolandırdığı iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması, Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İlgili Haber İstanbul depremi sonrası arayış arttı! Dönüşümde müteahhit seçerken dikkatli olun! "KONKORDATO SÜRECİ İFLASA DÖNÜŞTÜ" S.A.'nın katılmadığı duruşmada avukatı, "Mütalayı kabul etmiyoruz. Önceki beyanları ve yazılı savunmamızı tekrar ederiz. Konkordato nedeni ve arsa sahibinden daireleri teslim alamamamız nedeniyle bu eylem yaşanmıştır. Konkordato süreci iflasa dönüşmüştür. Müvekkil atılı suçu işlememiştir. Beraatini talep ediyorum" ifadelerini kullandı. 3 YIL 4 AY HAPİS, 33 BİN 320 TL PARA CEZASI Ö.T. ve avukatının hazır bulunduğu davada mahkeme heyeti, S.A.'ya dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 33 bin 320 TL para cezası verdi. "PARASINI ÖDEDİĞİM DAİREYİ BAŞKASINA SATTI" 2 Temmuz'da görülen duruşmada şikayetçi Ö.T., S.A.'nın parasını aldığı daireyi kendisine teslim etmeyip, başkasına sattığını belirtmişti. İlgili Haber Konutta yüksek faiz kıskacı! Müteahhitler zorda, yabancılar rota değiştirdi

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş