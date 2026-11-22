Bahçelievler'de mağaza açılışında izdihamda bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirdi. Kapılar açıldı, binlerce kişi içeriye akın etti.

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İstanbul Bahçelievler'de açılışı gerçekleştirilen bir züccaciye mağazasında indirim izdihamı yaşandı. Açılışa özel indirimlerden yararlanmak isteyen binlerce vatandaş, sabahın erken saatlerinden itibaren mağazanın önünde toplandı.

EZİLME TEHLİKESİ GEÇİRDİLER

Binlerce kişi, kapıların açılmasıyla birlikte içeri girebilmek için birbirleriyle yarıştı. Yaşanan yoğunluk nedeniyle mağazanın bulunduğu cadde adeta insan seline döndü. Yoğunlukta bazı kişiler yere düşerek ezilme tehlikesi geçirdi.

Birbirlerini ezdiler! Bahçelievler'de mağaza açılışında izdiham

ANONS YAPTILAR

Yaklaşık 500 kişilik ekiple hizmet veren mağaza yönetimi, yaşanan izdihamın önüne geçebilmek ve kalabalığı kontrol altında tutabilmek amacıyla sık sık anons yaparken, o anlar da kameralara yansıdı.

Birbirlerini ezdiler! Bahçelievler'de mağaza açılışında izdiham

"İZDİHAMI ÖNLEYEMİYORUZ"

Yaşanan izdihamın önüne geçemediklerini belirten mağaza sorumlusu Hayrullah Yücekaya, "İzdihamı önlemek için elimizden gelen tüm önlemleri aldık. 500 kişilik kadromuzla hizmet veriyoruz. Ama her şeye rağmen önleyemiyoruz çünkü fiyatlarımız çok uygun" dedi.

Birbirlerini ezdiler! Bahçelievler'de mağaza açılışında izdiham

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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